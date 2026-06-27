Klub Manchester United menanti dengan sangat cemas hasil pemeriksaan medis yang akan dijalani oleh gelandang asal Uruguay, Manuel Ogarti, setelah ia mengalami cedera yang tampak serius saat pertandingan timnas Uruguay melawan Spanyol, yang berakhir dengan tersingkirnya Uruguay dari Piala Dunia 2026, di tengah prediksi bahwa ia akan absen dalam waktu lama.

Cedera tersebut terjadi saat Ogarte (25 tahun) mencoba menghalau bola, namun kakinya tersangkut di lapangan, sehingga ia terjatuh dan tidak mampu bangkit. Ia kemudian dievakuasi dengan tandu dan kemudian dengan kursi roda keluar dari lapangan, dalam pertandingan yang diwarnai gol kemenangan Spanyol yang mengakhiri harapan “La Celeste” di turnamen tersebut.

Cedera ini merupakan pukulan telak bagi Manchester United, yang mengandalkan partisipasi Ogarati di Piala Dunia untuk meningkatkan nilai pasarnya, terutama karena masa depannya di klub masih belum pasti, mengingat ia belum bermain sejak April lalu, dan klub berencana menjualnya pada musim panas.

Menurut Program Perlindungan Klub FIFA, klub Inggris tersebut berhak menerima kompensasi finansial sebesar sekitar 6,7 juta euro jika masa absen Ogarte melebihi 12 bulan akibat dugaan cedera ligamen cruciatum.

Program tersebut menanggung gaji harian para pemain yang cedera (setelah 28 hari sejak cedera), dengan batas maksimal 139 ribu euro per minggu, jumlah yang diterima oleh mantan pemain Sporting Lisbon tersebut, menurut surat kabar Apola dari Portugal.

Cedera ini terjadi di saat Manchester United sedang menghadapi krisis di lini tengahnya, di mana klub tersebut berencana melakukan perombakan besar-besaran dengan merekrut dua atau tiga pemain baru.

Klub tersebut memang telah mencapai kesepakatan dengan pemain Atalanta, Ederson (26 tahun), namun pemeriksaan medis pemain asal Brasil itu ditunda karena ia dipanggil untuk membela timnas negaranya di Piala Dunia.

Sementara itu, negosiasi klub dengan West Ham mengenai pemain asal Portugal, Matheus Fernandes, belum membuahkan kesepakatan, di tengah minat Tottenham terhadap mantan pemain Southampton tersebut, yang semakin mempersulit upaya United untuk memperkuat lini tengahnya selama bursa transfer musim panas.

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