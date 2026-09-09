Setelah pertandingan Liga Champions antara Barcelona dan Feyenoord, muncul rekaman yang sangat memprihatinkan dari Spotify Camp Nou. Dalam sebuah video terlihat seorang suporter Feyenoord dari tribun tim tamu melakukan gestur rasis ke arah seorang fan Barcelona berkulit gelap.

Rekaman itu dibagikan di X oleh pendukung Barcelona, Esia. Dalam tayangan tersebut terlihat dari sektor yang ditempati suporter Feyenoord yang datang ke laga itu, ada gestur monyet yang diarahkan kepada suporter tersebut.

Esia bereaksi syok atas insiden itu. “Pada 2026 dipanggil monyet karena pertandingan sepak bola, sungguh memalukan,” tulis pendukung Barcelona itu dalam bahasa Spanyol.

Insiden itu tidak berhenti di situ, karena setelahnya muncul rekaman suporter Feyenoord lain, yang berbuat tidak pantas dengan cara yang persis sama lewat gerakan monyet di tribun tim tamu Barcelona.

Insiden-insiden itu terjadi di sekitar duel Liga Champions antara Barcelona dan Feyenoord. Bagi tim Rotterdam, pertandingan tersebut juga berjalan sangat buruk dari sisi olahraga.

Tim asuhan Giovanni van Bronckhorst kalah telak 5-1 di Camp Nou pada Rabu malam. Barcelona sudah unggul pada menit ketiga lewat Raphinha dan kemudian terus menjauh.

Karim Adeyemi, Raphinha lagi, dan Lamine Yamal membuat skor menjadi 4-0. Feyenoord nyaris tidak mampu memberikan perlawanan. Sem Steijn masih bisa mencetak gol hiburan untuk Feyenoord setelah umpan silang dari Gonçalo Borges. Gabriel Jesus kemudian memastikan skor akhir 5-1 lewat sundulan.















