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Presiden Bulgaria, Iliana Iotova, mengecam serangan yang dialami para suporter Levski Sofia di kota Marseille, Prancis, pada Kamis malam.

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Ia menyebut aksi kekerasan tersebut "tidak dapat diterima" dan mendesak otoritas Prancis untuk mengungkap duduk perkara insiden itu, menentukan pihak yang bertanggung jawab, serta membawa mereka ke pengadilan.

Melalui akun Facebook-nya, Iotova menulis: "Gambar-gambar dari Marseille sungguh mengerikan!" Ia juga meminta Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) memeriksa langkah-langkah yang diambil untuk menjamin keselamatan suporter Bulgaria di Stadion Velodrome, dalam laga Olympique Marseille kontra Levski Sofia pada pekan kelima fase liga Liga Europa, yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk tim asal Prancis tersebut.

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Kepolisian Marseille melaporkan sebanyak 11 suporter Bulgaria mengalami cedera dalam bentrokan yang terjadi sekitar sepuluh menit sebelum pertandingan dimulai.

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Lima di antaranya dibawa ke rumah sakit, sementara enam lainnya mendapat perawatan di lokasi kejadian.

Cedera yang dialami meliputi trauma pada mata dan kepala serta dislokasi bahu, sebagaimana dilaporkan jaringan media "RMC" asal Prancis.

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Menurut kantor berita "AFP", sejumlah suporter Marseille meninggalkan tribune mereka dan menyerbu sekelompok suporter Bulgaria, sebelum bentrokan meluas hingga ke tribune yang diperuntukkan bagi pendukung Levski, tempat sekitar 500 suporter berada.

Dalam insiden tersebut, kedua kubu saling melempar benda dan kembang api, sebelum petugas keamanan turun tangan dan memulihkan ketenangan di tribune.

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Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Bulgaria menyatakan kecaman keras atas serangan tersebut dan menegaskan akan mengirimkan nota diplomatik kepada Prancis untuk menuntut penyelidikan menyeluruh atas insiden itu serta meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.

Konsul Jenderal Bulgaria di Lyon dan Konsul Kehormatan di Marseille juga memantau perkembangan kasus ini, serta menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan kepada warga negara Bulgaria.

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Senada dengan itu, mantan Perdana Menteri Bulgaria, Boyko Borisov, meluapkan kemarahannya atas rekaman yang beredar. Ia meminta otoritas Prancis memberikan penjelasan dan mendesak UEFA menjatuhkan sanksi seberat-beratnya.

Ivaylo Mirchev, ketua bersama partai "Ya, Bulgaria", mengkritik respons kepolisian Prancis yang lambat dan tidak memadai, serta menuntut jaminan agar para suporter Bulgaria dapat kembali ke tanah air dengan selamat.

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Pelatih Levski Sofia, Julio Velázquez, menyebut kejadian itu "tidak dapat diterima dalam sepak bola". Ia menyatakan solidaritas kepada para suporter yang menjadi korban serangan dan menegaskan kesedihannya atas apa yang terjadi.

Di sisi lain, Olympique Marseille menyatakan tengah berupaya memahami situasi pasti yang melatarbelakangi bentrokan tersebut.

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Insiden ini menjadi semakin penting mengingat adanya perselisihan sebelum pertandingan terkait pengaturan kehadiran suporter tim asal Bulgaria itu. Levski telah mengirimkan surat resmi kepada UEFA pada 22 November untuk memprotes keputusan otoritas Prancis yang memangkas jatah tiket suporternya menjadi hanya 500 tiket.

Klub Bulgaria itu meminta keputusan tersebut ditinjau ulang dengan merujuk pada regulasi kompetisi, yang mewajibkan alokasi minimal 5% dari kapasitas stadion untuk suporter tim tamu.

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Levski Sofia, yang didirikan pada 1914, merupakan salah satu klub tertua dan terpopuler di Bulgaria. Klub ini dikenal dengan julukan "Tim Rakyat" dan memiliki basis suporter yang sangat besar.

Menurut media Bulgaria, para suporter klub tersebut berencana menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Prancis di ibu kota Sofia hari ini, Jumat, sebagai protes atas serangan tersebut dan atas apa yang mereka sebut sebagai kelalaian dalam menjamin keselamatan suporter selama pertandingan.