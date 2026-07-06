Gambar: Jordan Henderson terjatuh secara tidak sengaja dan kemungkinan besar akan absen di sisa pertandingan Piala Dunia

Sebuah video telah beredar mengenai insiden naas yang menyebabkan Jordan Henderson mengalami cedera pergelangan tangan. Setelah pertandingan Piala Dunia antara Meksiko dan Inggris (2-3) usai, keadaan menjadi buruk bagi mantan pemain Ajax tersebut.

Henderson yang berusia 36 tahun terjatuh saat merayakan kemenangan dan tergelincir di atas papan iklan di Stadion Azteca. Ia kemudian terbaring di lapangan sambil meringis kesakitan.

Awalnya, Henderson mendapat perawatan di lapangan. Setelah itu, ia dibawa keluar lapangan dengan tandu dan mengenakan masker oksigen.

Akhirnya, Henderson dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Di Inggris, banyak yang khawatir bahwa pemain berpengalaman dari Brentford ini tidak akan bisa tampil lagi di Piala Dunia ini.

Pembaruan Kane

Tak lama setelah insiden tersebut, Harry Kane muncul di depan kamera BBC. “Hendo baru saja terjatuh, tapi saya rasa dia baik-baik saja.”

Wawancara Kane menjadi viral karena penyerang Bayern München itu kehilangan suaranya. “Ini adalah pertandingan yang gila, pertarungan yang sesungguhnya. Di stadion ini, semua orang menentang kami, tapi kami berhasil menemukan jalan keluar.”

Kita menunggu kabar resmi dari Asosiasi Sepak Bola Inggris. Di perempat final, The Three Lions, kemungkinan tanpa Henderson, akan menghadapi Norwegia.