Gambar-gambar yang aneh: perseteruan antara Godts dan Vaessen memasuki babak baru menjelang kick-off

Bahkan sebelum kick-off pertandingan play-off antara Ajax dan FC Groningen, Etienne Vaessen telah menarik perhatian dengan tindakan yang mencolok. Kiper Groningen itu secara demonstratif melewatkan Mika Godts saat sesi jabat tangan yang biasa dilakukan, sementara ia tetap menyapa para pemain Ajax lainnya seperti biasa.

Ajax telah berbaris sebelum pertandingan untuk menyambut para pemain FC Groningen. Vaessen berjalan melewati barisan tersebut dan menjabat tangan hampir setiap pemain Ajax, namun melewati Godts tanpa ada kontak sama sekali. Penyerang asal Belgia itu sepertinya masih mengulurkan tangannya, tetapi kiper tersebut bahkan tidak menoleh ke arahnya.

Tindakan tersebut tampaknya berasal dari ketegangan sebelumnya antara kedua pemain. Selama pertandingan liga yang penuh ketegangan antara Ajax dan FC Groningen awal musim ini, Vaessen dan Godts sudah pernah berselisih. Karena pertandingan itu digelar tanpa penonton, komentar dari lapangan terdengar jelas dalam siaran televisi.

Selama jeda, terjadi pertengkaran di mana Vaessen berteriak: “Ibumu!”. Godts tampak terganggu dan sepertinya menegur Vaessen atas perilakunya. “Apa ibu saya? Semua orang dengar ini, nak. Cerdas sekali.” Kemudian dalam pertandingan itu, muncul istilah “Belgia bau busuk”, yang oleh banyak penonton dikaitkan dengan Godts, yang saat itu merupakan satu-satunya pemain Belgia Ajax di lapangan.

Selain itu, Vaessen sudah lama memiliki sejarah yang rumit dalam pertandingan melawan Ajax. Setelah pertandingan liga musim lalu, yang berakhir dengan skor 2-2, ia terlibat dalam keributan di mana ia melayangkan beberapa pukulan. Kiper tersebut diskors karena insiden tersebut dan setelahnya menerima ancaman serius.

Dalam pertandingan playoff pada Kamis lalu, Vaessen juga tidak disukai oleh penonton asal Amsterdam. Tak lama setelah babak kedua dimulai, ia menanggapi sorakan dan siulan dari tribun dengan bertepuk tangan secara sinis sambil tersenyum ke arah para pendukung fanatik Ajax.