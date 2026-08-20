Rekaman mencolok Lutsharel Geertruida muncul pada Kamis setelah menjalani tes medis di PSV. Bek tersebut diminta menandatangani beberapa jersey Feyenoord saat berada di mobilnya yang terparkir, sementara kepindahannya yang akan datang ke Eindhoven justru sangat sensitif di Rotterdam.

Rekaman itu berasal dari laman fan Instagram PSVUniverse. Dalam video tersebut, Geertruida terlihat berjalan menuju mobilnya bersama pendamping pemain PSV, Mart van den Heuvel, setelah menuntaskan tes medisnya.

Sesampainya di mobil, pemain internasional Belanda itu dihadapkan dengan beberapa jersey Feyenoord. Geertruida diminta membubuhkan tanda tangannya di jersey-jersey tersebut, yang tampaknya tidak menjadi masalah bagi pria kelahiran Rotterdam itu.

Kemungkinan kepindahan Geertruida ke Eindhoven sudah sangat menyita perhatian di Rotterdam selama beberapa hari terakhir. Mantan pemain Feyenoord itu tumbuh besar di Rotterdam-Zuid, memulai karier di Overmaas, dan bagi sebagian pendukung dianggap sebagai 'anak Rotterdam-Zuid' sejati.

Khususnya Rotterdam Radicals melontarkan kritik keras kepada Geertruida karena pilihannya bergabung dengan PSV. Kelompok suporter fanatik itu antara lain menulis bahwa latar belakang dan masa lalunya di Feyenoord membuat langkah ke Eindhoven sulit diterima banyak pendukung.

Suporter Feyenoord lainnya juga mengungkapkan ketidakpuasan mereka di media sosial atas transfer yang kian dekat. Istilah seperti 'pengkhianatan' pun muncul, dan kemungkinan kepindahan itu bahkan dibandingkan dengan transfer Steven Berghuis yang banyak dibicarakan dari Feyenoord ke Ajax.

Sementara itu, kepindahan Geertruida ke PSV masih belum resmi rampung. Bek berusia 26 tahun itu telah berhasil menjalani tes medis di Eindhoven, tetapi PSV masih menunggu persetujuan final dari RB Leipzig untuk menuntaskan kesepakatan tersebut sepenuhnya.

PSV dan Leipzig sebelumnya sudah mencapai kesepakatan secara garis besar mengenai skema peminjaman selama satu musim dengan opsi pembelian.







