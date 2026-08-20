Rekaman mencolok dari Lutsharel Geertruida muncul pada Kamis setelah menjalani tes medis di PSV. Bek tersebut saat berada di mobilnya yang terparkir diminta menandatangani beberapa jersey Feyenoord, sementara kepindahannya yang akan datang ke Eindhoven justru sangat sensitif di Rotterdam.

Rekaman itu berasal dari laman penggemar Instagram PSVUniverse. Di sana terlihat Geertruida seusai menuntaskan tes medisnya berjalan menuju mobil bersama pendamping pemain PSV, Mart van den Heuvel.

Setibanya di mobil, pemain internasional Belanda itu dihadapkan dengan beberapa jersey Feyenoord. Geertruida diminta membubuhkan tanda tangannya di jersey-jersey tersebut, sesuatu yang tampaknya bukan masalah bagi pria kelahiran Rotterdam itu.

Kemungkinan kepindahan Geertruida ke Eindhoven sudah beberapa hari terakhir terus menjadi perbincangan hangat di Rotterdam. Mantan pemain Feyenoord itu tumbuh besar di Rotterdam-Zuid, memulai karier di Overmaas, dan bagi sebagian suporter dianggap sebagai sosok yang benar-benar "anak Rotterdam-Zuid".

Khususnya Rotterdam Radicals melontarkan kritik keras kepada Geertruida karena pilihannya menuju PSV. Kelompok suporter fanatik itu antara lain menulis bahwa latar belakang dan masa lalunya di Feyenoord membuat langkah ke Eindhoven sulit diterima oleh banyak suporter.

Suporter Feyenoord lainnya juga meluapkan ketidakpuasan mereka di media sosial terkait transfer yang kian mendekat. Istilah seperti "pengkhianatan" pun muncul, dan kemungkinan transfer itu bahkan dibandingkan dengan kepindahan Steven Berghuis yang banyak dibicarakan dari Feyenoord ke Ajax.

Sementara itu, kepindahan Geertruida ke PSV masih belum rampung secara resmi. Bek berusia 26 tahun itu telah sukses menjalani tes medis di Eindhoven, tetapi PSV masih menunggu persetujuan final dari RB Leipzig untuk menuntaskan kesepakatan sepenuhnya.

PSV dan Leipzig sebelumnya sudah mencapai kesepakatan secara garis besar mengenai skema peminjaman selama satu musim dengan opsi pembelian.







