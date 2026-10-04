Bocoran terbaru mengungkap bentuk lengkap yang mungkin akan diterapkan pada seragam Barcelona di musim 2027-28, setelah untuk pertama kalinya muncul gambar yang memperlihatkan jersey, celana pendek, dan kaus kaki secara bersamaan, dalam versi yang direproduksi oleh akun-akun yang khusus membahas jersey klub tersebut.

Surat kabar Spanyol "Sport" memuat gambar-gambar yang memperlihatkan Anthony Gordon mengenakan seragam yang dinantikan itu, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penampilan tim dengan jersey baru tersebut di atas lapangan.

Meski demikian, desain tersebut hingga kini belum diperkenalkan secara resmi oleh pihak Nike maupun klub Barcelona, sehingga mungkin saja akan ada beberapa perubahan sebelum peluncuran resminya.

Jersey yang dinantikan ini mengembalikan Barcelona ke identitas tradisionalnya, melalui garis-garis vertikal yang jelas dengan warna biru dan merah marun, menjauh dari desain-desain yang lebih inovatif yang muncul di musim-musim terakhir. Desain ini juga mencakup kerah bundar yang menambahkan sentuhan klasik pada jersey tersebut.

Menurut bocoran tersebut, Nike mengandalkan dua gradasi gelap dari warna biru dan merah marun, yang memberikan tampilan lebih tenang dan berkelas pada jersey, dengan kehadiran warna kuning sebagai detail khas, baik pada logo Nike maupun pada beberapa elemen desain, di antaranya garis tipis yang membentang di kedua sisi jersey.

Gambar yang bocor itu tidak hanya menampilkan jersey, karena juga mengungkap bentuk celana pendek dan kaus kakinya.

Celana pendek tersebut mempertahankan warna-warna dasar yang sama dengan jersey, dengan detail di bagian samping yang melanjutkan desain secara visual, sementara kaus kakinya hadir dengan lingkaran-lingkaran horizontal berwarna biru dan merah marun, untuk melengkapi karakter klasik dari seragam tersebut.

Barcelona dan Nike dijadwalkan akan mengungkap seragam ini secara resmi pada musim panas 2027, tetapi gambar yang bocor memberikan para penggemar klub gambaran awal tentang penampilan tim di musim 2027-28, dengan desain yang memadukan garis-garis tradisional, warna-warna gelap, dan detail berwarna kuning.