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Persaingan dalam pemilihan presiden FIGC terus diwarnai saling tanggapan. Kali ini, Adriano Galliani, mantan petinggi AC Milan dan Monza sekaligus rival komisaris Giovanni Malagò, angkat bicara dengan mengajukan nama Roberto Mancini.

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Masa depan sepak bola Italia akan ditentukan oleh pemilihan FIGC mendatang. Pemilihan itu bukan hanya harus menyelesaikan perebutan kursi presiden, enam bulan setelah Giovanni Malagò ditunjuk pada musim panas, tetapi juga menentukan arah federasi dan tim-tim nasionalnya. Salah satunya tentu timnas senior yang dilatih Roberto Mancini. Ia dipilih kala itu oleh komisaris luar biasa yang kini menjabat, dan posisinya bisa saja dipertanyakan oleh rival Malagò yang juga mencalonkan diri, Adriano Galliani.

Namun, kekhawatiran itu kini tinggal masa lalu. Mantan direktur pelaksana AC Milan dan Monza tersebut, saat berbicara di sela-sela peluncuran edisi keempat Trofeo Italo Galbiati di Auditorium Banco BPM, ingin meredakan polemik dan menetapkan poin pertama kampanyenya: mempertahankan pelatih timnas saat ini. Selain itu, demi menghindari ketegangan, ia juga memastikan tidak akan mengajukan gugatan terhadap pencalonan Malagò.

MANCINI AKAN DIPERTAHANKAN - Galliani menegaskan, seperti dilaporkan Ansa, bahwa posisi pelatih timnas saat ini tidak dipertanyakan: "Jika saya memenangi pemilihan FIGC, apakah saya akan mempertahankan Mancini sebagai pelatih timnas? Saya bukan presiden, tetapi tentu saja ya."

TAK INGIN BERPERANG, TAPI TETAP MENYINDIR MALAGÒ... - Mengenai keputusannya untuk tidak menggugat pencalonan Giovanni Malagò dalam kasus dua tanda tangan Genoa, Galliani menjelaskan alasannya: "Sepak bola sudah punya cukup banyak masalah. Yang dibutuhkan adalah ketenangan dan suasana yang tenteram. Saya tetap yakin bahwa satu suara tidak boleh diberikan dua kali, karena dengan begitu pencalonan siapa pun bisa ditarik pada menit terakhir dan sewaktu-waktu bisa berubah menjadi jual beli suara. Ini sebuah kelemahan yang harus diatur. Lima puluh tahun berkecimpung di sepak bola membuat saya mengambil keputusan ini. Mari kita menyambut 14 Desember dengan tenang dan tenteram. Ada dua calon, salah satunya akan menang."