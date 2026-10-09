Galatasaray berhasil meraih tiga poin pada saat-saat terakhir saat menghadapi Kasimpasa. Saat jeda, tidak ada masalah dan mereka pantas unggul 1-0 berkat gol Abdülkerim Bardakci. Setelah turun minum, situasi tampak benar-benar berantakan ketika Lucas Torreira mendapat kartu merah dan gol penyama kedudukan dari Jesuran Rak-Sakyi segera menjadi kenyataan. Pada menit ke-90, Baris Alper Yilmaz tetap memastikan luapan kegembiraan total bagi Galatasaray yang bermain dengan sepuluh orang. Mario Lemina menaruh pemanis di atas kue pada masa injury time: 3-1.

Di kubu Galatasaray, penyerang bintang Osimhen memulai laga dari bangku cadangan. Penyerang Nigeria itu digantikan di lini depan oleh Deniz Gül. Leroy Sané juga memulai sebagai pemain cadangan, sementara di antaranya Rafael Leão dan mantan pemain Ajax Davinson Sánchez tercantum dalam susunan pemain inti.

Galatasaray mendominasi babak pertama, menciptakan sejumlah peluang dan hanya memberi sangat sedikit ruang di lini belakang. Kasimpasa pun tampak akan mencapai turun minum dengan skor 0-0, sampai akhirnya kedudukan berubah menjadi 1-0. Abdülkerim menanduk bola masuk memanfaatkan umpan silang terukur dari Aleksey Batrakov.

Tidak lama setelah gol pembuka itu, Galatasaray harus melanjutkan laga dengan sepuluh pemain, setelah Torreira menjatuhkan pemain yang lolos dan dikirim ke pinggir lapangan dengan kartu merah langsung.

Lemina dan Eren Elmali langsung dimasukkan oleh Galatasaray untuk kembali merapikan pertahanan, tetapi hanya semenit kemudian gol penyama kedudukan sudah terpampang di papan skor.

Sepak pojok Kerim Demirbay pada awalnya tidak menghasilkan apa-apa, sampai bola muntah tiba-tiba jatuh tepat di kaki Rak-Sakyi. Pemain Ghana itu menuntaskannya dengan tembakan tinggi: 1-1.

Kehilangan poin sudah di depan mata, tetapi pada menit ke-90 Baris tetap membawa timnya kembali unggul. Sang penyerang merebut bola setelah pertahanan Kasimpasa tampil sangat buruk dan melepaskan tembakan kaki kiri yang bersarang di gawang: 2-1. Lemina yang masuk sebagai pemain pengganti bahkan membuatnya menjadi 3-1 jauh di masa injury time.

Berkat kemenangan yang diraih dengan susah payah itu, Galatasaray berada di puncak klasemen dengan enam belas poin, meski Amedspor bisa kembali melewati tim asal Istanbul itu jika menang tandang ke markas Gençlerbirligi pada Sabtu.







