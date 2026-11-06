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Super Lig
team-logoGalatasaray
Rams Global Stadyumu
team-logoAmed Sportif
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Galatasaray vs. Amed Sportif hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

Galatasaray vs Amed Sportif
Galatasaray
Amed Sportif
Super Lig

Di Süper Lig, Galatasaray menghadapi Amed Sportif. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan melalui live streaming hari ini?

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Galatasaray vs. Amed Sportif: Waktu kick-off

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Super Lig - Pekan 11
Rams Global Stadyumu

Galatasaray menjamu Amed Sportif di NEF Stadyumu, Istanbul, dalam laga Süper Lig. Sebagai pemuncak klasemen, Galatasaray menjadi favorit kuat menghadapi tim peringkat kedua.

Tim asuhan pelatih Okan Buruk sedang dalam performa mengesankan. Lima kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 2-0 atas VfB Stuttgart di Liga Champions dan 2-1 dalam derbi sekota melawan Fenerbahçe, menegaskan kekuatan klub pemegang rekor gelar juara terbanyak di Turki itu.

Amed Sportif datang ke Istanbul sebagai lawan yang secara mengejutkan tampil kuat. Pelatih Besnik Hasi telah membawa timnya ke jalur yang tepat: empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir, termasuk kemenangan telak 5-1 atas Eyupspor pada laga terkini.

Duel antara tim asal Istanbul yang terus meraih kemenangan dan tim nonunggulan yang sedang menanjak ini menjanjikan persaingan menarik di Süper Lig. Galatasaray ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk memperkokoh posisi di puncak klasemen.

Berikut semua informasi mengenai siaran, live streaming, dan waktu kick-off.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Galatasaray dan Amed Sportif?

Galatasaray memenangi kelima pertandingan kompetitif terakhirnya, sebuah rentetan hasil yang mengesankan. Hasil terkininya adalah kemenangan 2-0 atas VfB Stuttgart di Liga Champions. Sebelumnya, klub itu mengalahkan Konyaspor 4-0 dan memenangi derbi sekota melawan Fenerbahçe 2-1. Secara keseluruhan, Galatasaray mencetak sembilan gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Amed Sportif datang ke Istanbul dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terkininya adalah kemenangan meyakinkan 5-1 atas Eyupspor. Mereka juga mengalahkan Samsunspor 2-1 dalam laga tandang. Dalam lima pertandingan, Amed Sportif mencetak 12 gol dan kebobolan enam gol.

GAL

GAL - Performa

GEN
M0-1
LIL
M2-4
FB
M2-1
KSP
M0-4
VFB
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
AMS

AMS - Performa

BJK
M3-2
GEN
S2-2
KSP
M1-0
SAM
M1-2
EYU
M5-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Galatasaray vs. Amed Sportif: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Galatasaray vs Amed Sportif

Manajer

  • O. Buruk

Galatasaray vs. Amed Sportif: Performa

GAL

GAL - Performa

GEN
M0-1
LIL
M2-4
FB
M2-1
KSP
M0-4
VFB
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
AMS

AMS - Performa

BJK
M3-2
GEN
S2-2
KSP
M1-0
SAM
M1-2
EYU
M5-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Galatasaray vs. Amed Sportif: Rekor pertemuan langsung

Head to Head

GalatasaraySeriAmed Sportif
1
0
1
Cup
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Amed Sportif badge
Amed Sportif
AMS
2
FT
Cup
Amed Sportif badge
Amed Sportif
AMS
1
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
4
FT
4Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/2

Galatasaray vs. Amed Sportif: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
GalatasarayGalatasarayGAL
108112312+1125
M
M
M
M
K
2
Amed SportifAmed SportifAMS
107212511+1423
M
M
M
S
M
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
M
M
M
M
M
4
BesiktasBesiktasBJK
106132012+819
S
M
K
M
K
5
KasimpasaKasimpasaKAS
104511511+417
S
M
M
K
S
6
FenerbahceFenerbahceFB
105142410+1416
K
K
M
M
M
7
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
M
K
M
M
K
8
KocaelisporKocaelisporKOB
10514119+216
S
M
K
K
M
9
GoztepeGoztepeGOZ
104332117+415
M
M
M
M
S
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
104241716+114
M
K
M
S
M
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
K
M
M
S
M
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
K
K
K
S
M
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
S
K
K
K
S
14
GenclerbirligiGenclerbirligiGEN
103251218-611
M
K
K
S
K
15
KonyasporKonyasporKSP
10226613-78
K
M
K
S
S
16
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
10226917-88
K
K
K
K
K
17
SamsunsporSamsunsporSAM
101181026-164
K
K
K
K
K
18
EyupsporEyupsporEYU
10109328-253
K
K
K
K
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Lolos ke Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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