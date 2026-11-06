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Galatasaray vs. Amed Sportif: Waktu kick-off

Super Lig - Pekan 11 7 Nov 2026 - 11.00 Rams Global Stadyumu

Galatasaray menjamu Amed Sportif di NEF Stadyumu, Istanbul, dalam laga Süper Lig. Sebagai pemuncak klasemen, Galatasaray menjadi favorit kuat menghadapi tim peringkat kedua.

Tim asuhan pelatih Okan Buruk sedang dalam performa mengesankan. Lima kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 2-0 atas VfB Stuttgart di Liga Champions dan 2-1 dalam derbi sekota melawan Fenerbahçe, menegaskan kekuatan klub pemegang rekor gelar juara terbanyak di Turki itu.

Amed Sportif datang ke Istanbul sebagai lawan yang secara mengejutkan tampil kuat. Pelatih Besnik Hasi telah membawa timnya ke jalur yang tepat: empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir, termasuk kemenangan telak 5-1 atas Eyupspor pada laga terkini.

Duel antara tim asal Istanbul yang terus meraih kemenangan dan tim nonunggulan yang sedang menanjak ini menjanjikan persaingan menarik di Süper Lig. Galatasaray ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk memperkokoh posisi di puncak klasemen.

Berikut semua informasi mengenai siaran, live streaming, dan waktu kick-off.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Galatasaray dan Amed Sportif?

Galatasaray memenangi kelima pertandingan kompetitif terakhirnya, sebuah rentetan hasil yang mengesankan. Hasil terkininya adalah kemenangan 2-0 atas VfB Stuttgart di Liga Champions. Sebelumnya, klub itu mengalahkan Konyaspor 4-0 dan memenangi derbi sekota melawan Fenerbahçe 2-1. Secara keseluruhan, Galatasaray mencetak sembilan gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Amed Sportif datang ke Istanbul dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terkininya adalah kemenangan meyakinkan 5-1 atas Eyupspor. Mereka juga mengalahkan Samsunspor 2-1 dalam laga tandang. Dalam lima pertandingan, Amed Sportif mencetak 12 gol dan kebobolan enam gol.

Galatasaray vs. Amed Sportif: Susunan pemain

Galatasaray vs. Amed Sportif: Performa

Galatasaray vs. Amed Sportif: Rekor pertemuan langsung

Galatasaray vs. Amed Sportif: Klasemen