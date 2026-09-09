Galatasaray memulai musim Liga Champions dengan kekalahan. Cim Bom takluk 3-1 dari Sporting Portugal di Lisbon, ketika Geny Catamo dan Luis Suárez membalikkan keadaan dari tertinggal menjadi unggul, sebelum Rodrigo Zalazar mengunci pertandingan lewat tendangan bebas indah.

Galatasaray mengawali laga dengan sangat baik di Estádio José Alvalade, ketika mereka unggul dalam waktu belum sampai lima menit. Dari lemparan ke dalam jarak jauh Galatasaray, Gonçalo Inácio yang sial memasukkan bola ke gawangnya sendiri: 0-1.

Galatasaray gagal mempertahankan keunggulan dan kebobolan gol penyeimbang setelah sekitar setengah jam. Umpan silang Maxi Araújo diantisipasi dengan buruk oleh lini pertahanan Turki, sebelum Catamo melepaskan tembakan.

Galatasaray semestinya kembali unggul tak lama kemudian lewat Leroy Sané, yang menciptakan ruang untuk dirinya sendiri di dalam kotak penalti dengan sempat menahan bola. Pemain Jerman itu kemudian bisa mengarahkan bola ke sudut jauh yang kosong, tetapi tembakannya melebar.

Sekitar sepuluh menit setelah jeda, Sporting mendapat penalti yang tampak ringan. Ismail Jakobs menyentuh Suárez dari belakang dan pemain Kolombia itu kemudian mengeksekusi penalti tersebut dengan sempurna: 2-1.

Sekitar lima menit kemudian, Sporting memberi pukulan telak kepada Galatasaray. Debutan Liga Champions, Zalazar, yang musim panas ini pindah dari SC Braga dengan nilai transfer 30 juta euro, melepaskan tendangan bebas fantastis ke dalam gawang.

Setelah itu, Galatasaray tak lagi mampu berbuat banyak untuk mengejar ketertinggalan dan harus mencoba meraih poin pertama mereka pada 13 Oktober saat menghadapi FC Barcelona. Sporting akan bermain di Prancis melawan RC Lens pada hari yang sama.