Galatasaray sangat marah atas dugaan pelanggaran terhadap Noa Lang dan tersingkir dari turnamen piala

Galatasaray secara mengejutkan tersingkir dari turnamen Piala Turki pada Rabu malam. Tim asuhan pelatih Okan Buruk kalah 0-2 dari Gençlerbirliği di babak perempat final.

Galatasaray turun dengan skuad cadangan, yang memberikan kesempatan bermain bagi pemain seperti Noa Lang dan Mauro Icardi. Icardi mendapat peluang emas di babak pertama, namun tendangannya melambung tinggi di posisi yang sangat menjanjikan.

Setelah jeda, skor akhirnya terbuka, namun sayangnya bagi para penggemar di Rams Park, justru Gençlerbirligi yang mencetak gol. Kiper Galatasaray, Günay Güvenç, berhasil menepis tembakan pertama dengan bantuan mistar gawang, namun tak berdaya menghadapi rebound dari Firatcan Üzüm: 0-1.

Galatasaray harus mengejar ketertinggalan dan setelah Ahmed Kutucu gagal mencetak gol penyama kedudukan, mereka menuntut penalti akibat pelanggaran yang diduga dilakukan terhadap Noa Lang. Wasit tidak mengabulkannya, yang memicu kemarahan Galatasaray.

Galatasaray terus mencoba, antara lain melalui tendangan bebas Leroy Sané dan sundulan Icardi, tetapi malam itu bukanlah malam yang baik bagi tim asal Istanbul tersebut.

Pada menit ke-83, tim tamu bahkan menggandakan keunggulan melalui Adama Traoré, yang melihat Güvenç melakukan blunder di depannya dengan mencoba menangkap bola. Pemain asal Mali itu dengan mudah mencetak gol, dan demikianlah petualangan Galatasaray di Piala berakhir: 0-2.