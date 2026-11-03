Galatasaray mengawali laga dengan sangat kuat melawan Stuttgart dan kembali menang di Liga Champions

Galatasaray kembali menang di fase grup Liga Champions, Selasa. Dua pekan setelah menang 2-4 atas Lille OSC, klub papan atas Turki itu mengalahkan VfB Stuttgart 2-0 di kandang. Awal pertandingan yang sangat kuat menjadi fondasi kemenangan mereka.

Stuttgart lebih dulu memberi peringatan ketika tembakan keras Jamie Leweling membentur tiang gawang. Namun, Galatasaray tidak gentar dan membuka keunggulan lewat Alexey Batrakov, yang melepaskan tembakan ke pojok kanan atas gawang. Tak lama kemudian, skor berubah menjadi 2-0. Davinson Sánchez mengirim bola kepada Batrakov, yang tembakannya melewati sela kaki kiper Fabian Bredlow sebelum masuk ke gawang.

Bredlow kemudian menggagalkan peluang Batrakov mencetak hat-trick pada pertengahan babak pertama. Chris Führich nyaris memperkecil ketertinggalan sesaat sebelum turun minum, tetapi Stuttgart gagal mencetak gol sebelum menuju ruang ganti di Istanbul. Sementara itu, para pendukung Galatasaray sangat puas dengan keunggulan sementara 2-0.

Stuttgart tidak menyerah dan berkali-kali melancarkan serangan setelah jeda. Galatasaray bertahan dengan gigih dan bertekad tidak membiarkan pertandingan kembali menegangkan di kandang sendiri. Di sisi lain, tuan rumah mengincar ruang di belakang pertahanan tim Jerman tersebut.

Kemenangan Galatasaray semakin dekat ketika kiper Ugurcan Cakır melakukan penyelamatan gemilang atas tembakan Führich dan Deniz Undav. Pertandingan sempat terlihat akan kembali menegangkan saat tembakan Undav dari jarak dekat membentur mistar, lalu Führich mengarahkan bola ke sudut gawang. Namun, Undav berada dalam posisi offside saat melepaskan tembakan, sehingga gol yang akan mengubah skor menjadi 2-1 dianulir.

Ramon Hendriks mendapat kartu kuning pada menit-menit akhir akibat tekel keras. Waktu terus berjalan dan semakin merugikan Stuttgart, sementara keyakinan Galatasaray untuk meraih kemenangan lagi di Liga Champions kian besar. Tim asuhan Okan Buruk pun akhirnya berhasil mewujudkannya.

Galatasaray naik ke posisi ke-14 di Liga Champions. Kiprah mereka di Eropa berlanjut pada 24 November, saat menjamu juara Liga Europa Aston Villa di Istanbul.