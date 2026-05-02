Galatasaray mengalami kekalahan telak dan harus menunda perayaan gelar juara; Talisca memberi harapan bagi Fenerbahçe

Galatasaray gagal merebut gelar juara liga Turki pada Sabtu lalu. Kemenangan atas Samsunspor sebenarnya sudah cukup, namun Cim Bom justru menderita kekalahan telak: 4-1. Di saat yang sama, Fenerbahçe berhasil menang 3-1 atas Basaksehir dan memperkecil selisih poin dengan Galatasaray menjadi empat poin. Masih ada dua pekan pertandingan tersisa di Süper Lig.

Samsunspor - Galatasaray 4-1

Galatasaray tentu saja masuk ke laga ini sebagai favorit melawan tim papan tengah Samsunspor, dan sepertinya akan membuktikan status favoritnya saatYunus Akgün mencetak gol pembuka 0-1 lewat tendangan lob yang indah.

Namun, kenyataannya jauh dari itu, dan Galatasaray melihat keunggulan mereka sirna pada menit ke-22 akibat gol Marius, yang memiliki terlalu banyak waktu dan ruang, dan mengarahkan bola ke sudut yang salah dari kiper Galatasaray, Günay Güvenç: 1-1.

Marius juga sangat berperan setelah jeda dengan assistnya untuk gol 2-1 yang dicetak oleh Cherif Ndiaye. Masalah semakin membesar bagi Cim Bom ketika Güvenç harus keluar lapangan karena kartu merah akibat handball.

Dengan sepuluh lawan sebelas, Galatasaray menghadapi fase akhir yang menyakitkan, di mana Marius dan Ndiaye kembali menunjukkan kelas mereka dan mengubah skor menjadi 4-1.

Fenerbahçe - Basaksehir 3-1

Setelah kalah dalam derby pekan lalu melawan Galatasaray, Fenerbahçe mungkin tidak lagi memiliki banyak harapan untuk meraih gelar juara, namun The Yellow Canaries tetap melakukan apa yang harus mereka lakukan.

Anderson Talisca dan Amine Harit memastikan kedua tim memasuki babak istirahat dengan skor 1-1. Di babak kedua, Fenerbahçe berhasil membuat perbedaan dan hal itu berkat satu orang: Talisca.

Mantan rekan setim Cristiano Ronaldo di lini depan Al-Nassr ini terlebih dahulu mencetak gol menjadi 2-1 dengan tendangan keras kaki kiri ke sudut jauh gawang. Pemain asal Brasil itu melengkapi hat-trick-nya dua puluh menit sebelum pertandingan berakhir, dengan mencetak gol ketiga menjadi 3-1 melalui cara yang serupa.

Fenerbahçe masih akan menghadapi Konyaspor (tandang) dan Eyüpspor (kandang), sementara Galatasaray masih akan bertanding melawan Antalyaspor (kandang) dan Kasimpasa (tandang).