Galatasaray menerima tawaran sebesar 130 juta euro untuk Victor Osimhen

Galatasaray telah menerima tawaran dari Al-Hilal senilai 130 juta euro untuk Victor Osimhen. Hal itu dilaporkan Florian Plettenberg dari Sky Deutschland pada Kamis. Namun, klub Turki itu tidak bersedia melepas sang penyerang.

Tawaran tersebut disebut sudah diajukan secara lisan pada Rabu melalui seorang perantara. Ia bertindak atas nama Al-Hilal, juara liga Arab Saudi 21 kali.

Namun, Galatasaray memberikan respons yang tegas. Klub itu tidak bersedia bernegosiasi dan karena itu tidak berniat untuk membuka pembicaraan.

Ketertarikan Al-Hilal terhadap Osimhen tidak bisa dilepaskan dari kepergian Marcos Leonardo pada awal musim panas ini. Pemain Brasil itu pindah ke Ajax dengan nilai sedikit di bawah 20 juta euro.

Leonardo memiliki peran besar bagi Al-Hilal dalam beberapa tahun terakhir. Dalam 82 laga resmi, penyerang itu mencatatkan 48 gol dan 5 assist.

Osimhen sudah resmi menjadi pemain Galatasaray sejak setahun lalu. Sebelumnya, ia lebih dulu dipinjam dari Napoli selama semusim, tetapi tahun lalu klub Turki itu merekrutnya secara permanen dengan nilai 75 juta euro.

Di Istanbul, penyerang top asal Nigeria itu masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029. Transfermarkt saat ini menaksir nilai pasarnya sebesar 75 juta euro.