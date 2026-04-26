Galatasaray menelan kekalahan telak dari Fenerbahçe: Perebutan gelar juara Turki hampir pasti ditentukan

Liga Süper Turki kemungkinan besar akan kembali dimenangkan oleh Galatasaray musim ini. Minggu lalu, Cim Bom memenangkan derby kota melawan Fenerbahçe dengan skor 3-0, sehingga sang pemuncak klasemen kini unggul tujuh poin atas rivalnya. Trabzonspor masih bisa memperkecil jarak menjadi enam poin dari Galatasaray pada pekan ini, namun dengan tiga pertandingan tersisa, gelar juara tampaknya juga sudah tak terjangkau bagi mereka.

Fenerbahçe, yang menurunkan Jayden Oosterwolde sejak awal dan Anthony Musaba sebagai pemain pengganti, mendapat peluang emas dalam 15 menit pertama untuk memperkecil selisih poin dengan Galatasaray menjadi satu poin. Namun, Anderson Talisca gagal mengeksekusi tendangan penalti dengan meleset.

Kesalahan itu ternyata langsung menjadi titik balik dalam pertandingan. Pertandingan terbuka lima menit sebelum akhir babak pertama berkat Victor Osimhen. Penyerang andalan asal Nigeria itu menerima bola dari Mario Lemina dan menyelesaikannya dengan lututnya ke gawang Ederson.

Pada 15 menit pertama babak kedua, Lucas Torreira seolah-olah akan membawa Galatasaray unggul 2-0, namun pemain asal Uruguay itu melihat golnya dianulir karena offside. Beberapa menit kemudian, Ederson merugikan timnya sendiri dengan tidak mengikuti instruksi wasit saat Galatasaray mendapat tendangan penalti.

Ederson kemudian menerima kartu kuning keduanya dalam pertandingan tersebut dan sangat marah. Kiper asal Brasil itu menabrakkan wajahnya ke wajah wasit dan memukul layar VAR saat meninggalkan lapangan.

Pengganti Ederson, Mert Günok, tak berdaya saat menghadapi tendangan penalti Baris Alper Yilmaz, yang memainkan pertandingan ke-200-nya untuk Galatasaray dan mendapat penghormatan sebelum pertandingan: 2-0.

Di menit-menit akhir, Torreira semakin memperparah penderitaan Fenerbahçe. Günok secara canggung melepaskan bola saat tendangan sudut dari pemain pengganti Noa Lang, dan Torreira memanfaatkannya dengan sempurna: 3-0.