Galatasaray menang dalam laga tandang yang sulit dan mengambil langkah penting dalam persaingan perebutan gelar yang seru

Galatasaray berhasil meraih kemenangan dalam laga tandang yang sulit melawan Göztepe, tim papan atas. Tim asuhan pelatih Okan Buruk menang 1-3 berkat gol-gol dari Baris Alper Yilmaz, Mario Lemina, dan gol bunuh diri. Dengan enam pertandingan tersisa, keunggulan sang pemuncak klasemen atas para pesaingnya, Fenerbahçe dan Trabzonspor, kini mencapai empat poin.

Sudah pada menit kelima, Baris berhasil memecah kebuntuan di Stadion Gürsel Aksel. Pemain internasional Turki itu menyundul bola dengan rapi dari tendangan bebas tajam Leroy Sané: 0-1.

Tak lama kemudian, Cim Bom juga unggul 0-2. Setelah serangan dari sisi kanan, bek Göztepe Allan Godoi menyentuh bola dengan sangat sial, sehingga bola langsung melesat melewati Mateusz Lis dan masuk ke gawang.

Setelah jeda, Göztepe berhasil menghidupkan kembali ketegangan dalam pertandingan melalui Juan Santos, namun pada akhirnya comeback tidak terwujud. Mario Lemina kembali memperlebar selisih menjadi dua gol, dengan menyundul bola dari tendangan sudut yang sangat baik dari Gabriel Sara: 1-3.