Galatasaray mulai bersiap untuk menjamu Barcelona, Selasa mendatang, di Istanbul, dalam ajang Liga Champions Eropa.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Galatasaray menerima kabar gembira, yaitu kembalinya sang bintang Victor Osimhen untuk berlatih sebagian bersama tim, setelah absen selama beberapa pekan akibat cedera otot adduktor.

Kembalinya Osimhen merupakan satu langkah maju, dan membuka peluang baginya untuk tampil menghadapi Barcelona.

Laga melawan Kasimpasa pada Jumat malam akan menjadi kesempatan terakhir bagi Galatasaray untuk melihat kondisi para pemainnya sebelum pertempuran melawan Barcelona.

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Osimhen mengikuti sebagian latihan, lalu melanjutkan berlatih secara individu. Galatasaray menyikapi proses pemulihannya dengan hati-hati, dan masih harus mengambil keputusan apakah sang bintang akan mendapat menit bermain melawan Kasimpasa, atau akan langsung disimpan untuk laga melawan Barcelona.

Terdapat pula perkembangan positif pada kondisi Wilfried Singo, yang juga melanjutkan latihan secara individu sebelum kembali sepenuhnya ke latihan tim.

Galatasaray akan bertanding pada Jumat malam, sementara Barcelona akan menjalani laganya di Liga Spanyol melawan Getafe pada hari Sabtu. Dengan demikian, tim asal Turki itu akan mendapatkan satu hari istirahat tambahan sebelum laga Liga Champions Eropa.

Tim asal Turki itu saat ini tidak sedang berada dalam periode terbaiknya, karena menempati peringkat kedua Liga Turki dengan 13 poin setelah 6 pekan.

Di Liga Champions Eropa, Galatasaray belum mampu meraih kemenangan pada laga pembukanya, setelah kalah 1-3 dari Sporting Lisbon.