Galatasaray memenangkan derbi kota setelah akhir laga yang spektakuler, tetapi khawatir akan Victor Osimhen

Galatasaray pada Jumat meraih kemenangan spektakuler atas sesama klub sekota, Istanbul Basaksehir. Victor Osimhen mencetak gol lalu mengalami cedera pangkal paha, dan itu sempat tampak merugikan Cim Bom saat tim tuan rumah bangkit selepas jeda hingga menyamakan skor menjadi 2-2. Menjelang akhir laga, Gabriel Sara melepaskan eksekusi tendangan bebas yang indah untuk membawa Galatasaray menang, yang kini mengoleksi sepuluh poin dari empat laga: 2-3. Pada Rabu, klub Turki itu akan membuka musim Liga Champions mereka di markas Sporting Portugal.

Di kubu Galatasaray, gelandang serang Aleksey Batrakov menjalani debut sebagai starter. Pemain Rusia berusia 21 tahun itu bermain di belakang Osimhen, yang membuka skor setelah lebih dari seperempat jam pertandingan berjalan.

Umpan mendatar yang buruk dari Emin Bayram berujung pada kehilangan bola di kubu Basaksehir dan penguasaan bola bagi Lucas Torreira, yang tetap tenang dan memberikan umpan kepada Osimhen. Penyerang Nigeria itu melepaskan tembakan indah yang masuk lewat sisi bawah mistar: 0-1.

Namun, kegembiraan Galatasaray, dan Osimhen khususnya, hanya berlangsung singkat. Dalam upayanya memotong umpan, ia mengalami cedera pada pangkal pahanya dan harus digantikan oleh Baris Alper Yilmaz.

Di pertengahan babak kedua, tuan rumah menyamakan kedudukan berkat penalti yang sukses dieksekusi Eldor Shomurodov. Setelah itu, laga memasuki 15 menit terakhir yang spektakuler.

Pertama, Torreira kembali membawa Galatasaray unggul. Gelandang Uruguay itu menuntaskan peluang ke pojok jauh setelah melakukan kombinasi satu-dua yang efektif dan apik dengan Ismail Jakobs.

Gol penyama kedudukan tak butuh waktu lama untuk hadir. Sebuah sepak pojok mengenai kepala mantan pemain Ajax, Davinson Sánchez, yang tanpa sengaja menjebol gawang rekan setimnya, Ugurcan Çakir.

Tak lama kemudian, Basaksehir harus bermain dengan sepuluh orang setelah Umut Bozok melakukan tekel dengan kaki terangkat ke tulang kering pemain debutan yang masuk dari bangku cadangan, Rafael Leão. Sánchez sempat terlihat menebus kesalahannya saat menghadapi sepuluh pemain, tetapi golnya dianulir karena offside.

Pada menit ke-90, Galatasaray akhirnya benar-benar mencetak gol kemenangan. Gabriel Sara mengambil tendangan bebas pada menit ke-90 dari tepat luar kotak penalti dan melengkungkan bola dengan kaki kiri secara brilian ke pojok jauh: 2-3.



