Galatasaray memanfaatkan sepenuhnya kehilangan poin yang dialami Fenerbahçe dan memperlebar jarak menjadi empat poin

Pemuncak klasemen Süper Lig, Galatasaray, memperlebar keunggulan atas Fenerbahçe yang berada di posisi kedua menjadi empat poin pada Sabtu malam. Tim asuhan pelatih Okan Buruk itu meraih kemenangan tipis 1-2 saat bertandang ke markas Gençlerbirliği SK.

Galatasaray tampaknya akan meraih gelar juara liga ke-26 dalam sejarah klub. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, klub ini kehilangan poin saat melawan Trabzonspor (kalah 2-1) dan Kocaelispor (1-1).

Akibatnya, Fenerbahçe yang berada di peringkat kedua dapat mengejar ketertinggalan. Sebelum akhir pekan ini, selisih poin antara Galatasaray dan Fenerbahçe hanya dua poin.

Namun, Fenerbahçe secara mengejutkan kehilangan poin pada Jumat malam. Karena kebobolan gol pada menit kedelapan tambahan waktu, mereka bermain imbang 2-2 di kandang sendiri melawan Rizespor.

Sehari kemudian, Galatasaray mendapat kesempatan untuk memperlebar selisih poin tersebut. Noa Lang harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan, namun ia masuk sebagai pengganti 15 menit sebelum pertandingan berakhir.

Saat jeda, skor sudah 0-2. Mauro Icardi membuka skor setelah gerakan kaki apik dari Yunus Akgün (0-1) dan yang terakhir ini sendiri mencetak gol penyelesaian untuk skor 0-2.

Di babak kedua, pertandingan tetap menegangkan. Setelah gol Leroy Sané dianulir karena offside, M’Baye Niang mencetak gol 1-2 ke sudut gawang. Namun, skor tidak berubah lagi. Dengan demikian, Galatasaray mengambil langkah besar menuju gelar juara. Pekan depan, mereka akan menjamu Fenerbahçe di kandang sendiri.