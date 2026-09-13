Galatasaray lolos dari malam yang membuat frustrasi berkat tembakan keras menghancurkan dari jarak jauh

Galatasaray menang 1-0 atas Kocaelispor pada pekan kelima Liga Super Turki. Di Rams Park, tim peringkat kedua dan ketiga klasemen saling berhadapan. Berkat kemenangan ini, juara rekor Turki itu menyalip Besiktas, yang sudah menang 3-0 pada Jumat, dan kini Galatasaray menjadi pemuncak klasemen.

Setelah empat laga liga, Galatasaray mengoleksi sepuluh poin. Laga pembuka klub asal Istanbul itu berakhir imbang 2-2 melawan Corum FK. Tiga pertandingan beruntun berikutnya melawan Buyuksehir (0-4), Göztepe Izmir (3-2), dan Basaksehir (2-3) berhasil dimenangkan.

Pada Selasa, Gala masih menghadapi Sporting CP di Liga Champions. Duel itu kalah 3-1 di Portugal, sehingga tim asuhan Okan Buruk kembali ke Turki dengan rasa pahit.

Setelah 12 menit, Galatasaray sempat terlihat unggul lebih dulu. Lucas Torreira melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Upayanya ditepis Serhat Oztasdelen, yang kemudian melepaskan bola. Rafael Leão dengan sigap menyambar dan mencungkil bola ke mistar gawang. Bek Matej Maglica dan Tanguy Zoukrou gagal menyapu bola, sebelum Deniz Gül menanduk bola melewati garis.

Pada akhirnya, gol yang kacau itu dianulir karena dinilai ada pelanggaran terhadap kiper Oztasdelen. Keputusan itu memicu ketidakpuasan besar dari pelatih Gala, Buruk, yang melihat timnya mendominasi penguasaan bola pada babak pertama, tetapi tetap gagal mencetak gol meski memiliki peluang-peluang besar.

Pada menit ke-70, kebuntuan akhirnya pecah. Abdülkerim Bardakci melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang berbuah gol. Bek tengah itu memperdaya Oztasdelen dari jarak 30 meter, dengan sang kiper tampak kurang sempurna dalam proses gol tersebut: 1-0.

Galatasaray tetap tampil dominan dengan penguasaan bola tinggi dan permainan yang menguasai lapangan. Namun, baik tim tuan rumah maupun tim tamu tidak lagi mampu mencetak gol, sehingga Aslanlar meraih kemenangan liga keempat musim ini dan mengambil alih puncak klasemen dari Besiktas.