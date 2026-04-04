Galatasaray kalah dari Trabzonspor, yang kini ikut bersaing dalam perebutan gelar juara Turki

Trabzonspor telah ikut bersaing dalam perebutan gelar juara liga Turki. Bordo-Mavililer memenangkan pertandingan besar di kandang melawan Galatasaray dengan skor 2-1 dan kini hanya tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen, yang masih memiliki satu pertandingan tersisa. Fenerbahce, yang tertinggal tiga poin dari Trabzonspor, juga telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit daripada tim asuhan pelatih Fatih Tekke.

Di kubu Trabzonspor, André Onana tentu saja menjadi penjaga gawang. Kiper asal Kamerun ini berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam dua pertandingan sebelumnya dan sedang dalam performa prima. Galatasaray harus bermain tanpa pemain andalan seperti Victor Osimhen, Gabriel Sara, dan Leroy Sané. Namun, Noa Lang mendapat tempat di starting line-up sebagai sayap kiri.

Melihat performa apik Trabzonspor, Galatasaray tahu bahwa mereka harus bersiap menghadapi tantangan berat. Pertandingan belum genap empat menit ketika tim tuan rumah sudah mencetak gol. Wagner Pina melepaskan umpan silang ke arah kepala Paul Onuachu, yang dengan rapi mengarahkan bola ke sudut jauh: 1-0.

Di babak pertama, Trabzonspor gagal memperlebar keunggulan. Tendangan Anthony Nwakaeme melebar tipis di sisi yang salah dari tiang gawang, sementara Felipe Augusto juga melepaskan tembakan melebar dari posisi yang menjanjikan.

Menjelang akhir babak pertama, gol kedua Onuachu pada malam itu juga dianulir karena offside, sehingga Galatasaray tetap bertahan. Bahkan, beberapa menit setelah babak kedua dimulai, Wilfried Singo menyambut umpan silang halus dari Baris Alper Yilmaz di tiang jauh: 1-1.

Namun, kegembiraan Galatasaray tak berlangsung lama. Setelah lebih dari satu jam pertandingan, Chibuike Nwaiwu menyundul tendangan bebas terukur dari Nwakaeme ke sudut jauh gawang yang tak bisa dijangkau Ugurcan Çakir: 2-1.

Oleksandr Zubkov kemudian gagal mencetak gol setelah skor menjadi 3-1, karena tendangannya ke gawang berhasil dihalau menjadi tendangan sudut oleh mantan pemain Ajax, Davinson Sánchez, pada detik-detik terakhir. Babak akhir yang menegangkan pun berlangsung, namun tidak ada gol lagi yang tercipta.