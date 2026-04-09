Galatasaray Istanbul, semua informasi tentang siaran langsung dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan streaming langsung?

Juara terbanyak Turki ini tidak hanya ingin kembali menduduki puncak klasemen Süper Lig – tim ini juga memburu gelar di kompetisi lainnya. Namun, untuk dapat menyaksikan semua pertandingan secara langsung, para penggemar harus berlangganan beberapa layanan dari penyedia yang berbeda. Di sini Anda dapat mengetahui stasiun TV mana saja yang menyiarkan pertandingan Gala.

Galatasaray Istanbul, semua informasi tentang siaran dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan streaming langsung?

Liga Süper Turki tidak ditayangkan di televisi gratis di Jerman. Penyedia besar seperti DAZN atau Sky tidak memiliki hak siar atas liga Turki. Sebaliknya, hak siar tersebut dimiliki secara eksklusif oleh beIN Sports.

Namun, melalui penyedia Digiturk Euro, pertandingan-pertandingan tersebut tetap dapat ditonton secara langsung di negara ini, karena siaran beINSports disalurkan di sana. Untuk dapat menonton pertandingan-pertandingan tersebut, penggemar memerlukan langgananDigiturk Euro termasuk paket olahraga, yang tersedia seharga 119 euro per tahun.

Pertandingan Galatasaray di Liga Champions UEFA pada musim 2025/26 di Jerman terutama dapat disaksikan di DAZN. Layanan streaming ini dianggap sebagai "rumah bagi Liga Champions" dan menayangkan sekitar 90 persen dari semua pertandingan secara langsung – baik sebagai pertandingan tunggal maupun dalam format konferensi yang populer. Bagi para penggemar juara Turki ini, DAZN menjadi tujuan utama untuk menyaksikan penampilan Gala di kompetisi teratas Eropa secara langsung.

Namun, ada penyedia lain: Pertandingan puncak Liga Champions ditayangkan setiap Selasa secara eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28 hingga 2030/31, siaran Liga Champions sebagian besar ditayangkan di Paramount+, sementara DAZN tidak mendapatkan hak siar.

Di Jerman, saat ini tidak ada siaran di TV gratis atau streaming langsung untuk pertandingan Türkiye Kupasi, sehingga pertandingan Galatasaray pun tidak dapat disaksikan secara langsung di televisi yang dapat ditonton secara gratis.

Ticker langsung di SPOX

