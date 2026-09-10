Raksasa juara Turki itu tidak hanya ingin kembali berada di puncak Süper Lig, tetapi juga memburu gelar di kompetisi lain. Namun, untuk bisa mengikuti semua pertandingan secara live, para penggemar memerlukan beberapa langganan dari penyedia yang berbeda. Stasiun mana saja yang menayangkan laga Gala, bisa kalian simak di sini.

Galatasaray Istanbul, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Gala secara live di TV dan livestream?

Saksikan Galatasaray Istanbul di Süper Lig, Liga Champions, dan Türkiye Kupasi secara live di TV dan livestream

Süper Lig Turki tidak ditayangkan di televisi free-to-air di Jerman. Penyedia besar seperti DAZN atau Sky tidak memiliki hak siar untuk liga Turki. Sebaliknya, hak tersebut dipegang secara eksklusif oleh beIN Sports.

Melalui penyedia Digiturk Euro, pertandingan-pertandingan itu tetap bisa disaksikan secara live di Jerman, karena siaran beIN Sports disalurkan di sana. Untuk bisa menonton pertandingan, penggemar memerlukan langganan Digiturk Euro termasuk paket olahraga, yang tersedia seharga 119 euro per tahun.

Pertandingan Galatasaray di Liga Champions UEFA pada musim 2025/26 di Jerman terutama dapat disaksikan di DAZN. Layanan streaming itu dianggap sebagai "rumah Liga Champions" dan menayangkan sekitar 90 persen dari semua pertandingan secara live, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi yang populer. Bagi penggemar juara Turki itu, DAZN menjadi tujuan utama untuk mengikuti penampilan Gala di kompetisi elite Eropa secara live.

Namun, ada satu penyedia lainnya: laga utama Liga Champions tayang eksklusif di Amazon Prime Video setiap hari Selasa.

Mulai musim 2027/28 hingga termasuk 2030/31, penayangan Liga Champions sebagian besar akan berada di Paramount+, sementara DAZN tidak mendapatkan apa pun dalam pembagian hak siar.

Di Jerman saat ini tidak ada tayangan free-TV atau livestream untuk pertandingan Türkiye Kupasi, sehingga laga Galatasaray juga tidak bisa disaksikan secara live di televisi free-to-air.

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