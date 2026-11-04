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Galatasaray v Istanbul Basaksehir - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport
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Galatasaray Istanbul, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan live streaming?

Galatasaray
Super Lig
Champions League

Ketika Galatasaray Istanbul bermain, perhatian tak lagi terbatas di Turki. Banyak penggemar di Jerman juga antusias mengikuti pertandingan mereka. SPOX menyajikan semua informasi tentang siaran pertandingan di Süper Lig, Liga Champions, dan Piala Turki.

Klub tersukses dalam sejarah Liga Turki ini tidak hanya ingin kembali memuncaki Süper Lig, tetapi juga memburu gelar di kompetisi lain. Namun, untuk menyaksikan semua pertandingan secara langsung, penggemar memerlukan beberapa langganan dari penyedia layanan yang berbeda. Berikut saluran yang menayangkan pertandingan Gala.

Galatasaray Istanbul, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan streaming?

Menyaksikan Galatasaray Istanbul di Süper Lig, Liga Champions, dan Türkiye Kupasi secara langsung di televisi dan streaming

Süper Lig Turki tidak ditayangkan di televisi siaran bebas di Jerman. Penyedia besar seperti DAZN dan Sky tidak memiliki hak siar Liga Turki. Hak siar tersebut justru dimiliki secara eksklusif oleh beIN Sports.

Meski demikian, pertandingan-pertandingannya tetap dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui Digiturk Euro, yang menyalurkan siaran beIN-Sports. Untuk menontonnya, penggemar memerlukan langganan Digiturk Euro beserta paket olahraga, yang tersedia seharga 119 euro per tahun.

Pertandingan Galatasaray di Liga Champions UEFA pada musim 2025/26 di Jerman terutama dapat disaksikan melalui DAZN. Layanan streaming tersebut dikenal sebagai "rumah Liga Champions" dan menayangkan sekitar 90 persen dari seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai siaran pertandingan tersendiri maupun melalui tayangan konferensi yang populer. Karena itu, DAZN menjadi pilihan utama bagi penggemar juara Liga Turki tersebut untuk menyaksikan kiprah Gala di kompetisi paling bergengsi antarklub Eropa secara langsung.

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GAL

GAL

Super Lig

07 Nov 2026

AMS

AMS

Namun, ada penyedia lain: Pertandingan utama Liga Champions setiap Selasa ditayangkan secara eksklusif di Amazon Prime Video.

Daftar Amazon Prime VideoPertandingan utama Liga Champions setiap Selasa eksklusif di Prime Video!

Mulai musim 2027/28 hingga 2030/31, sebagian besar siaran Liga Champions akan berada di Paramount+, sementara DAZN tidak mendapatkan hak siar. 

Saat ini, pertandingan Türkiye Kupasi tidak ditayangkan di televisi siaran bebas maupun melalui streaming langsung di Jerman. Dengan demikian, pertandingan Galatasaray juga tidak dapat disaksikan secara langsung di televisi siaran bebas

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Galatasaray FenerbahceGetty

Galatasaray Istanbul, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan streaming? Laporan langsung di SPOX

Di situs SPOX, Anda dapat menemukan laporan langsung untuk sejumlah pertandingan pilihan Liga Champions agar selalu mengetahui perkembangan terkini. Klik di sini.

Galatasaray Istanbul, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan streaming? Profil klub

Didirikan1 Oktober 1905
Gelar liga25
Gelar piala19
Gelar Liga Champions0
Pemegang rekor penampilanBülent Korkmaz

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