Klub tersukses dalam sejarah Liga Turki ini tidak hanya ingin kembali memuncaki Süper Lig, tetapi juga memburu gelar di kompetisi lain. Namun, untuk menyaksikan semua pertandingan secara langsung, penggemar memerlukan beberapa langganan dari penyedia layanan yang berbeda. Berikut saluran yang menayangkan pertandingan Gala.
Galatasaray Istanbul, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan streaming?
Menyaksikan Galatasaray Istanbul di Süper Lig, Liga Champions, dan Türkiye Kupasi secara langsung di televisi dan streaming
Süper Lig Turki tidak ditayangkan di televisi siaran bebas di Jerman. Penyedia besar seperti DAZN dan Sky tidak memiliki hak siar Liga Turki. Hak siar tersebut justru dimiliki secara eksklusif oleh beIN Sports.
Meski demikian, pertandingan-pertandingannya tetap dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui Digiturk Euro, yang menyalurkan siaran beIN-Sports. Untuk menontonnya, penggemar memerlukan langganan Digiturk Euro beserta paket olahraga, yang tersedia seharga 119 euro per tahun.
Namun, ada penyedia lain: Pertandingan utama Liga Champions setiap Selasa ditayangkan secara eksklusif di Amazon Prime Video.
Mulai musim 2027/28 hingga 2030/31, sebagian besar siaran Liga Champions akan berada di Paramount+, sementara DAZN tidak mendapatkan hak siar.
Saat ini, pertandingan Türkiye Kupasi tidak ditayangkan di televisi siaran bebas maupun melalui streaming langsung di Jerman. Dengan demikian, pertandingan Galatasaray juga tidak dapat disaksikan secara langsung di televisi siaran bebas
Getty
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Galatasaray Istanbul, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan streaming? Profil klub
|Didirikan
|1 Oktober 1905
|Gelar liga
|25
|Gelar piala
|19
|Gelar Liga Champions
|0
|Pemegang rekor penampilan
|Bülent Korkmaz