Raksasa juara Turki itu tidak hanya ingin kembali finis di posisi teratas di Süper Lig - tim ini juga memburu gelar di kompetisi lain. Namun, untuk bisa mengikuti semua pertandingan secara live, fans memerlukan beberapa langganan dari penyedia yang berbeda. Saluran mana saja yang menyiarkan pertandingan Gala, bisa kalian simak di sini.

Galatasaray Istanbul, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Gala secara live di TV dan livestream?

Saksikan Galatasaray Istanbul di Süper Lig, Liga Champions, dan Türkiye Kupasi secara live di TV dan livestream

Süper Lig Turki di Jerman tidak ditayangkan di televisi free-to-air. Penyedia besar seperti DAZN atau Sky tidak memiliki hak siar liga Turki. Sebaliknya, hak siar tersebut secara eksklusif dimiliki oleh beIN Sports.

Melalui penyedia Digiturk Euro, pertandingan-pertandingan itu tetap bisa disaksikan secara live di Jerman, karena siaran beIN Sports disalurkan di sana. Untuk bisa menonton pertandingan, fans memerlukan langganan Digiturk Euro termasuk paket olahraga, yang tersedia seharga 119 euro per tahun.

Pertandingan Galatasaray di UEFA Champions League pada musim 2025/26 di Jerman terutama bisa disaksikan di DAZN. Layanan streaming tersebut dianggap sebagai "rumahnya Liga Champions" dan menayangkan sekitar 90 persen dari seluruh pertandingan secara live - baik sebagai laga tunggal maupun dalam format konferensi yang populer. Bagi fans juara Turki itu, DAZN menjadi tujuan utama untuk mengikuti penampilan Gala di kompetisi elite Eropa secara live.

Namun, ada satu penyedia lainnya: laga top Liga Champions tayang eksklusif setiap Selasa di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28 hingga termasuk 2030/31, siaran Liga Champions sebagian besar akan berada di Paramount+, sementara DAZN tidak mendapatkan bagian dalam pembagian hak siar.

Saat ini di Jerman tidak ada siaran free-to-air atau livestream untuk pertandingan Türkiye Kupasi, sehingga laga-laga Galatasaray juga tidak bisa disaksikan secara live di televisi free-to-air

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