Pemegang rekor gelar juara Turki itu tidak hanya ingin kembali berada di puncak Süper Lig. Mereka juga memburu gelar di kompetisi lain. Namun, untuk menyaksikan semua pertandingan secara langsung, penggemar membutuhkan beberapa langganan dari penyedia layanan yang berbeda. Berikut informasi mengenai saluran yang menayangkan pertandingan Gala.

Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan layanan streaming?

Cara menyaksikan Galatasaray Istanbul di Süper Lig, Liga Champions, dan Türkiye Kupasi secara langsung di televisi dan layanan streaming

Süper Lig Turki tidak ditayangkan di televisi gratis di Jerman. Penyedia layanan besar seperti DAZN atau Sky tidak memiliki hak siar liga Turki. Hak siar tersebut secara eksklusif dipegang oleh beIN Sports.

Meski demikian, pertandingan-pertandingannya juga dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui Digiturk Euro, yang menayangkan siaran beIN Sports. Untuk menonton pertandingan, penggemar memerlukan langganan Digiturk Euro termasuk paket olahraga, yang tersedia dengan harga 119 euro per tahun.

Pertandingan Galatasaray di Liga Champions UEFA musim 2025/26 di Jerman terutama dapat disaksikan melalui DAZN. Layanan streaming ini dikenal sebagai "rumah Liga Champions" dan menayangkan sekitar 90 persen dari seluruh pertandingan secara langsung, baik secara terpisah maupun dalam tayangan bergantian antarlaga yang populer. Bagi penggemar juara Turki tersebut, DAZN menjadi pilihan utama untuk menyaksikan penampilan Gala di kompetisi antarklub tertinggi Eropa secara langsung.

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Pertandingan berikutnya GEN Super Lig 09.00 GAL

Namun, ada penyedia layanan lain: pertandingan utama Liga Champions setiap Selasa ditayangkan secara eksklusif di Amazon Prime Video.

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Mulai musim 2027/28 hingga akhir musim 2030/31, sebagian besar siaran Liga Champions akan berada di Paramount+, sementara DAZN tidak mendapatkan hak siar.

Di Jerman, saat ini tidak ada siaran pertandingan Türkiye Kupasi di televisi gratis maupun melalui layanan streaming. Dengan demikian, pertandingan Galatasaray juga tidak dapat disaksikan secara langsung di televisi gratis

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Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan layanan streaming? Laporan langsung di SPOX

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Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan layanan streaming? Profil klub