Klub pemegang rekor gelar juara Turki itu tidak hanya ingin kembali berada di puncak Süper Lig. Mereka juga memburu gelar di kompetisi lain. Namun, untuk dapat menyaksikan semua pertandingan secara langsung, penggemar memerlukan beberapa langganan dari penyedia layanan yang berbeda. Berikut saluran yang menayangkan pertandingan Gala.

Galatasaray Istanbul, semua informasi siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan live streaming?

Cara menyaksikan Galatasaray Istanbul di Süper Lig, Liga Champions, dan Türkiye Kupasi secara langsung di TV dan live streaming

Süper Lig Turki tidak ditayangkan di televisi gratis di Jerman. Penyedia layanan besar seperti DAZN atau Sky tidak memiliki hak siar liga Turki. Hak siar tersebut justru dipegang secara eksklusif oleh beIN Sports.

Meski demikian, pertandingan-pertandingannya juga dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui Digiturk Euro, yang menyalurkan siaran beIN Sports. Untuk menyaksikannya, penggemar memerlukan langganan Digiturk Euro beserta paket olahraga, yang tersedia dengan harga 119 euro per tahun.

Pertandingan Galatasaray di Liga Champions UEFA pada musim 2025/26 di Jerman terutama dapat disaksikan melalui DAZN. Layanan streaming itu dikenal sebagai "rumah Liga Champions" dan menayangkan sekitar 90 persen dari seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai siaran pertandingan tersendiri maupun dalam siaran serentak yang populer. Dengan demikian, DAZN menjadi pilihan utama bagi penggemar juara Turki tersebut untuk mengikuti penampilan Gala di kompetisi tertinggi Eropa secara langsung.

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Pertandingan berikutnya GAL Champions League 12.45 VFB Tonton

Namun, ada penyedia layanan lain: Pertandingan utama Liga Champions setiap Selasa ditayangkan secara eksklusif di Amazon Prime Video.

Daftar Amazon Prime VideoPertandingan utama Liga Champions setiap Selasa eksklusif di Prime Video!

Mulai musim 2027/28 hingga 2030/31, sebagian besar hak siar Liga Champions dipegang oleh Paramount+, sementara DAZN tidak memperoleh hak siar.

Saat ini, pertandingan Türkiye Kupasi tidak disiarkan di televisi gratis maupun melalui live streaming di Jerman. Dengan demikian, pertandingan Galatasaray juga tidak dapat disaksikan secara langsung di televisi gratis

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Galatasaray Istanbul, semua informasi siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan live streaming? Laporan langsung di SPOX

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Galatasaray Istanbul, semua informasi siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan live streaming? Profil klub