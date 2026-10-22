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Galatasaray v Istanbul Basaksehir - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport
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Galatasaray Istanbul, semua informasi siaran dalam satu ringkasan: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan live streaming?

Galatasaray
Super Lig
Champions League

Ketika Galatasaray Istanbul bertanding, perhatian sejak lama tak lagi terbatas pada Turki. Banyak penggemar di Jerman pun ikut antusias. SPOX menyajikan semua informasi tentang siaran pertandingan di Süper Lig, Liga Champions, dan Türkiye Kupasi.

Klub tersukses dalam sejarah sepak bola Turki itu ingin kembali finis di puncak Süper Lig, sekaligus memburu gelar di kompetisi lain. Namun, untuk menyaksikan semua pertandingan secara langsung, penggemar memerlukan beberapa langganan dari penyedia layanan yang berbeda. Berikut saluran yang menyiarkan pertandingan Gala.

Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan live streaming?

Cara menonton Galatasaray Istanbul di Süper Lig, Liga Champions, dan Türkiye Kupasi secara langsung di TV dan live streaming

Süper Lig Turki tidak ditayangkan di televisi gratis di Jerman. Penyedia layanan besar seperti DAZN dan Sky tidak memiliki hak siar liga Turki. Hak siar eksklusifnya justru dipegang beIN Sports.

Meski demikian, pertandingan-pertandingan tersebut juga dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui Digiturk Euro, yang menyalurkan siaran beIN Sports. Untuk menontonnya, penggemar memerlukan langganan Digiturk Euro termasuk paket olahraga, yang tersedia seharga 119 euro per tahun.

Pertandingan Galatasaray di Liga Champions UEFA musim 2025/26 terutama dapat disaksikan di Jerman melalui DAZN. Layanan streaming yang dikenal sebagai "rumah Liga Champions" itu menayangkan sekitar 90 persen dari seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai tayangan pertandingan tunggal maupun dalam siaran bergantian yang populer. Karena itu, bagi penggemar juara Turki tersebut, DAZN menjadi pilihan utama untuk menyaksikan kiprah Gala di kompetisi antarklub tertinggi Eropa secara langsung.

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Pertandingan berikutnya
GAL

GAL

Super Lig

26 Okt 2026

FB

FB

Namun, ada satu penyedia layanan lain: Laga utama Liga Champions setiap Selasa ditayangkan secara eksklusif di Amazon Prime Video.

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Mulai musim 2027/28 hingga 2030/31, sebagian besar hak siar Liga Champions dipegang Paramount+, sementara DAZN tidak memperoleh hak siar. 

Saat ini, di Jerman tidak ada siaran pertandingan Türkiye Kupasi melalui televisi gratis maupun live streaming. Dengan demikian, pertandingan Galatasaray juga tidak dapat disaksikan secara langsung di televisi gratis

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Galatasaray FenerbahceGetty

Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan live streaming? Laporan langsung di SPOX

Di situs SPOX, Anda dapat menemukan laporan langsung berbasis teks untuk sejumlah pertandingan Liga Champions agar selalu mengetahui perkembangan terbaru. Kunjungi di sini.

Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan live streaming? Profil klub

Didirikan1 Oktober 1905
Gelar liga25
Gelar piala19
Gelar Liga Champions0
Pemain dengan penampilan terbanyakBülent Korkmaz

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