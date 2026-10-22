Klub tersukses dalam sejarah sepak bola Turki itu ingin kembali finis di puncak Süper Lig, sekaligus memburu gelar di kompetisi lain. Namun, untuk menyaksikan semua pertandingan secara langsung, penggemar memerlukan beberapa langganan dari penyedia layanan yang berbeda. Berikut saluran yang menyiarkan pertandingan Gala.
Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan live streaming?
Cara menonton Galatasaray Istanbul di Süper Lig, Liga Champions, dan Türkiye Kupasi secara langsung di TV dan live streaming
Süper Lig Turki tidak ditayangkan di televisi gratis di Jerman. Penyedia layanan besar seperti DAZN dan Sky tidak memiliki hak siar liga Turki. Hak siar eksklusifnya justru dipegang beIN Sports.
Meski demikian, pertandingan-pertandingan tersebut juga dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui Digiturk Euro, yang menyalurkan siaran beIN Sports. Untuk menontonnya, penggemar memerlukan langganan Digiturk Euro termasuk paket olahraga, yang tersedia seharga 119 euro per tahun.
Namun, ada satu penyedia layanan lain: Laga utama Liga Champions setiap Selasa ditayangkan secara eksklusif di Amazon Prime Video.
Mulai musim 2027/28 hingga 2030/31, sebagian besar hak siar Liga Champions dipegang Paramount+, sementara DAZN tidak memperoleh hak siar.
Saat ini, di Jerman tidak ada siaran pertandingan Türkiye Kupasi melalui televisi gratis maupun live streaming. Dengan demikian, pertandingan Galatasaray juga tidak dapat disaksikan secara langsung di televisi gratis
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Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan live streaming? Laporan langsung di SPOX
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Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan live streaming? Profil klub
|Didirikan
|1 Oktober 1905
|Gelar liga
|25
|Gelar piala
|19
|Gelar Liga Champions
|0
|Pemain dengan penampilan terbanyak
|Bülent Korkmaz