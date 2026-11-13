Klub pemegang rekor gelar juara Turki itu tidak hanya ingin kembali memuncaki Süper Lig. Galatasaray juga memburu gelar di kompetisi lain. Namun, untuk menyaksikan semua pertandingan secara langsung, penggemar memerlukan beberapa langganan dari penyedia layanan yang berbeda. Berikut saluran yang menayangkan pertandingan Gala.

Galatasaray Istanbul, seluruh informasi siaran dalam sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan live streaming?

Menyaksikan Galatasaray Istanbul di Süper Lig, Liga Champions, dan Türkiye Kupasi secara langsung di TV dan live streaming

Süper Lig Turki tidak ditayangkan di televisi gratis di Jerman. Penyedia layanan besar seperti DAZN atau Sky tidak memiliki hak siar liga Turki. Sebaliknya, hak siar eksklusif tersebut dimiliki beIN Sports.

Meski demikian, pertandingan-pertandingan itu juga dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui penyedia layanan Digiturk Euro, yang menyalurkan siaran beIN Sports. Untuk menonton pertandingan, penggemar memerlukan langganan Digiturk Euro termasuk paket olahraga, yang tersedia seharga 119 euro per tahun.

Pertandingan Galatasaray di Liga Champions UEFA pada musim 2025/26 di Jerman terutama dapat disaksikan melalui DAZN. Layanan streaming itu dikenal sebagai "rumah Liga Champions" dan menayangkan sekitar 90 persen dari seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai siaran pertandingan tunggal maupun dalam format siaran gabungan yang populer. Bagi penggemar juara Turki tersebut, DAZN menjadi pilihan utama untuk mengikuti kiprah Gala di kompetisi elite Eropa itu secara langsung.

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Pertandingan berikutnya GAL Super Lig 08.00 SAM

Namun, ada penyedia layanan lain: Pertandingan utama Liga Champions setiap Selasa ditayangkan secara eksklusif di Amazon Prime Video.

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Mulai musim 2027/28 hingga akhir musim 2030/31, sebagian besar hak siar Liga Champions berada di tangan Paramount+, sementara DAZN tidak memperoleh hak siar.

Di Jerman, saat ini pertandingan Türkiye Kupasi tidak disiarkan di TV gratis maupun melalui live streaming. Dengan demikian, pertandingan Galatasaray juga tidak dapat disaksikan secara langsung di televisi gratis

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Galatasaray Istanbul, seluruh informasi siaran dalam sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan live streaming? Laporan langsung di SPOX

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Galatasaray Istanbul, seluruh informasi siaran dalam sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan live streaming? Profil klub