Klub pemegang rekor gelar juara Turki itu tidak hanya ingin kembali memuncaki Süper Lig. Galatasaray juga memburu gelar di kompetisi lain. Namun, untuk menyaksikan semua pertandingan secara langsung, penggemar memerlukan beberapa langganan dari penyedia layanan yang berbeda. Berikut saluran yang menayangkan pertandingan Gala.
Galatasaray Istanbul, seluruh informasi siaran dalam sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan live streaming?
Menyaksikan Galatasaray Istanbul di Süper Lig, Liga Champions, dan Türkiye Kupasi secara langsung di TV dan live streaming
Süper Lig Turki tidak ditayangkan di televisi gratis di Jerman. Penyedia layanan besar seperti DAZN atau Sky tidak memiliki hak siar liga Turki. Sebaliknya, hak siar eksklusif tersebut dimiliki beIN Sports.
Meski demikian, pertandingan-pertandingan itu juga dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui penyedia layanan Digiturk Euro, yang menyalurkan siaran beIN Sports. Untuk menonton pertandingan, penggemar memerlukan langganan Digiturk Euro termasuk paket olahraga, yang tersedia seharga 119 euro per tahun.
Namun, ada penyedia layanan lain: Pertandingan utama Liga Champions setiap Selasa ditayangkan secara eksklusif di Amazon Prime Video.
Mulai musim 2027/28 hingga akhir musim 2030/31, sebagian besar hak siar Liga Champions berada di tangan Paramount+, sementara DAZN tidak memperoleh hak siar.
Di Jerman, saat ini pertandingan Türkiye Kupasi tidak disiarkan di TV gratis maupun melalui live streaming. Dengan demikian, pertandingan Galatasaray juga tidak dapat disaksikan secara langsung di televisi gratis
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Galatasaray Istanbul, seluruh informasi siaran dalam sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan live streaming? Profil klub
|Didirikan
|1 Oktober 1905
|Gelar juara liga
|25
|Gelar juara piala
|19
|Gelar Liga Champions
|0
|Pemegang rekor penampilan
|Bülent Korkmaz