Galatasaray Istanbul, semua informasi siaran dalam satu rangkuman: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan live streaming?

Klub pemegang gelar juara terbanyak di Turki ini tidak hanya ingin kembali finis di puncak Süper Lig, tetapi juga memburu gelar di kompetisi lain. Namun, untuk menyaksikan semua pertandingan secara langsung, penggemar memerlukan beberapa langganan dari penyedia yang berbeda. Berikut stasiun yang menyiarkan pertandingan Gala.

Galatasaray Istanbul, seluruh informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan live streaming?

Menonton Galatasaray Istanbul di Süper Lig, Liga Champions, dan Türkiye Kupasi secara langsung di televisi dan live streaming

Süper Lig Turki tidak ditayangkan di televisi gratis di Jerman. Penyedia besar seperti DAZN atau Sky tidak memiliki hak siar liga Turki. Hak siar eksklusif tersebut justru dimiliki beIN Sports.

Meski demikian, pertandingan-pertandingannya juga dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui penyedia Digiturk Euro, yang menayangkan siaran beIN Sports. Untuk menontonnya, penggemar memerlukan langganan Digiturk Euro yang mencakup paket olahraga, seharga 119 euro per tahun.

Pertandingan Galatasaray di Liga Champions UEFA pada musim 2025/26 di Jerman terutama dapat disaksikan melalui DAZN. Layanan streaming ini dikenal sebagai "rumah Liga Champions" dan menayangkan sekitar 90 persen dari seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai pertandingan tunggal maupun dalam tayangan multipertandingan yang populer. Bagi penggemar juara Turki tersebut, DAZN menjadi pilihan utama untuk menyaksikan penampilan Gala di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa secara langsung.

Temukan penawaran terbaik untuk AndaDaftar sekarang!

Pertandingan berikutnya GAL Super Lig 14.30 FB

Namun, ada satu penyedia lain: Laga utama Liga Champions setiap Selasa ditayangkan secara eksklusif di Amazon Prime Video.

Daftar Amazon Prime VideoLaga utama Liga Champions setiap Selasa eksklusif di Prime Video!

Mulai musim 2027/28 hingga dan termasuk 2030/31, sebagian besar siaran Liga Champions berada di Paramount+, sementara DAZN tidak mendapatkan hak siar.

Saat ini, pertandingan Türkiye Kupasi tidak disiarkan di televisi gratis maupun melalui live streaming di Jerman. Dengan demikian, pertandingan Galatasaray pun tidak dapat disaksikan secara langsung di televisi gratis.

Streaming langsung dari mana saja di dunia dengan Nord VPNDapatkan Nord VPN

Getty

Galatasaray Istanbul, seluruh informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan live streaming? Laporan langsung di SPOX

Di situs SPOX, Anda dapat menemukan laporan langsung untuk sejumlah pertandingan pilihan Liga Champions agar selalu mengetahui perkembangan terkini. Klik di sini.

Galatasaray Istanbul, seluruh informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan live streaming? Profil klub