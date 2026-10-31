Klub tersukses di Turki dalam jumlah gelar juara liga ini tidak hanya ingin kembali memuncaki Süper Lig, tetapi juga memburu gelar di kompetisi lain. Namun, untuk menyaksikan semua pertandingan secara langsung, penggemar membutuhkan beberapa langganan dari penyedia layanan yang berbeda. Berikut saluran yang menayangkan pertandingan Gala.

Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan streaming?

Menonton Galatasaray Istanbul di Süper Lig, Liga Champions, dan Türkiye Kupasi secara langsung di TV dan streaming

Süper Lig Turki tidak ditayangkan di televisi gratis di Jerman. Penyedia layanan besar seperti DAZN atau Sky tidak memiliki hak siar liga Turki. Sebaliknya, hak siar eksklusif tersebut dimiliki beIN Sports.

Meski demikian, pertandingan-pertandingannya juga dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui Digiturk Euro, yang menayangkan siaran beIN Sports. Untuk menonton pertandingan, penggemar memerlukan langganan Digiturk Euro termasuk paket olahraga, seharga 119 euro per tahun.

Pertandingan Galatasaray di Liga Champions UEFA musim 2025/26 di Jerman terutama dapat disaksikan melalui DAZN. Layanan streaming tersebut dikenal sebagai "rumah Liga Champions" dan menayangkan sekitar 90 persen dari seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai tayangan pertandingan tunggal maupun dalam format siaran gabungan yang populer. Dengan demikian, DAZN menjadi pilihan utama bagi penggemar juara Turki itu untuk mengikuti kiprah Gala di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa secara langsung.

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Pertandingan berikutnya GAL Champions League 12.45 VFB

Namun, ada satu penyedia layanan lain: Pertandingan utama Liga Champions setiap Selasa ditayangkan secara eksklusif di Amazon Prime Video.

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Mulai musim 2027/28 hingga 2030/31, sebagian besar siaran Liga Champions akan berada di Paramount+, sementara DAZN tidak mendapatkan hak siar.

Di Jerman, saat ini pertandingan Türkiye Kupasi tidak disiarkan di televisi gratis maupun melalui streaming langsung. Dengan demikian, pertandingan Galatasaray juga tidak dapat disaksikan secara langsung di televisi gratis

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Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di TV dan streaming? Profil klub