Klub tersukses di Turki itu ingin kembali menjadi yang teratas di Süper Lig, sekaligus memburu gelar di kompetisi lain. Namun, untuk menyaksikan semua pertandingan secara langsung, penggemar memerlukan beberapa langganan dari penyedia yang berbeda. Berikut saluran yang menayangkan pertandingan Gala.
Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan live streaming?
Menyaksikan Galatasaray Istanbul di Süper Lig, Liga Champions, dan Türkiye Kupasi secara langsung di televisi dan live streaming
Süper Lig Turki tidak ditayangkan di televisi gratis di Jerman. Penyedia besar seperti DAZN atau Sky tidak memiliki hak siar liga Turki. Hak eksklusifnya justru dipegang beIN Sports.
Meski demikian, pertandingan tetap bisa disaksikan secara langsung di Jerman melalui Digiturk Euro, yang menyalurkan siaran beIN Sports. Untuk menontonnya, penggemar memerlukan langganan Digiturk Euro termasuk paket olahraga, seharga 119 euro per tahun.
Namun, ada penyedia lain: pertandingan utama Liga Champions setiap Selasa tayang secara eksklusif di Amazon Prime Video.
Mulai musim 2027/28 hingga 2030/31, sebagian besar siaran Liga Champions akan berada di Paramount+, sementara DAZN tidak memperoleh hak siar.
Saat ini, pertandingan Türkiye Kupasi tidak disiarkan melalui televisi gratis maupun live streaming di Jerman. Dengan demikian, pertandingan Galatasaray juga tidak dapat disaksikan secara langsung di televisi gratis
Getty
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Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan live streaming? Profil klub
|Didirikan
|1 Oktober 1905
|Gelar liga
|25
|Gelar piala
|19
|Gelar Liga Champions
|0
|Pemain dengan penampilan terbanyak
|Bülent Korkmaz