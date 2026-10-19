Klub tersukses di Turki itu ingin kembali menjadi yang teratas di Süper Lig, sekaligus memburu gelar di kompetisi lain. Namun, untuk menyaksikan semua pertandingan secara langsung, penggemar memerlukan beberapa langganan dari penyedia yang berbeda. Berikut saluran yang menayangkan pertandingan Gala.

Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan live streaming?

Menyaksikan Galatasaray Istanbul di Süper Lig, Liga Champions, dan Türkiye Kupasi secara langsung di televisi dan live streaming

Süper Lig Turki tidak ditayangkan di televisi gratis di Jerman. Penyedia besar seperti DAZN atau Sky tidak memiliki hak siar liga Turki. Hak eksklusifnya justru dipegang beIN Sports.

Meski demikian, pertandingan tetap bisa disaksikan secara langsung di Jerman melalui Digiturk Euro, yang menyalurkan siaran beIN Sports. Untuk menontonnya, penggemar memerlukan langganan Digiturk Euro termasuk paket olahraga, seharga 119 euro per tahun.

Pertandingan Galatasaray di Liga Champions UEFA musim 2025/26 di Jerman terutama dapat disaksikan melalui DAZN. Layanan streaming yang dikenal sebagai "rumah Liga Champions" ini menayangkan sekitar 90 persen dari seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai tayangan pertandingan tersendiri maupun melalui siaran gabungan yang populer. Bagi penggemar juara Turki tersebut, DAZN menjadi pilihan utama untuk mengikuti kiprah Gala di kompetisi antarklub tertinggi Eropa secara langsung.

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Pertandingan berikutnya LIL Champions League 12.45 GAL

Namun, ada penyedia lain: pertandingan utama Liga Champions setiap Selasa tayang secara eksklusif di Amazon Prime Video.

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Mulai musim 2027/28 hingga 2030/31, sebagian besar siaran Liga Champions akan berada di Paramount+, sementara DAZN tidak memperoleh hak siar.

Saat ini, pertandingan Türkiye Kupasi tidak disiarkan melalui televisi gratis maupun live streaming di Jerman. Dengan demikian, pertandingan Galatasaray juga tidak dapat disaksikan secara langsung di televisi gratis

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Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan live streaming? Profil klub