Klub tersukses di Turki itu ingin kembali menempati posisi teratas di Süper Lig. Mereka juga memburu gelar di kompetisi lain. Namun, untuk menyaksikan semua pertandingan secara langsung, penggemar memerlukan beberapa langganan dari penyedia berbeda. Berikut saluran yang menayangkan pertandingan Gala.

Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan live streaming?

Saksikan Galatasaray Istanbul di Süper Lig, Liga Champions, dan Türkiye Kupasi secara langsung di televisi dan live streaming

Süper Lig Turki tidak ditayangkan di televisi gratis di Jerman. Penyedia besar seperti DAZN atau Sky tidak memiliki hak siar liga Turki. Hak siar tersebut dipegang secara eksklusif oleh beIN Sports.

Meski demikian, pertandingan-pertandingannya tetap dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui Digiturk Euro, yang menyalurkan siaran beIN Sports. Untuk menontonnya, penggemar memerlukan langganan Digiturk Euro termasuk paket olahraga, dengan harga 119 euro per tahun.

Pertandingan Galatasaray di Liga Champions UEFA musim 2025/26 terutama dapat disaksikan di Jerman melalui DAZN. Layanan streaming tersebut dikenal sebagai "rumah Liga Champions" dan menayangkan sekitar 90 persen dari seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai siaran pertandingan tunggal maupun dalam format konferensi yang populer. Bagi penggemar juara Turki itu, DAZN menjadi pilihan utama untuk menyaksikan kiprah Gala di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa secara langsung.

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Pertandingan berikutnya GEN Super Lig 09.00 GAL

Namun, ada penyedia lain: Laga utama Liga Champions setiap Selasa ditayangkan secara eksklusif di Amazon Prime Video.

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Mulai musim 2027/28 hingga 2030/31, sebagian besar siaran Liga Champions akan berada di Paramount+, sementara DAZN tidak mendapatkan hak siar.

Di Jerman, saat ini tidak ada siaran pertandingan Türkiye Kupasi di televisi gratis maupun live streaming. Dengan demikian, pertandingan Galatasaray juga tidak dapat disaksikan secara langsung di televisi gratis

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Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan live streaming? Profil klub