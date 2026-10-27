Klub pemegang gelar juara terbanyak di Turki itu tidak hanya ingin kembali menempati posisi teratas di Süper Lig. Mereka juga memburu gelar di kompetisi lain. Namun, untuk menyaksikan seluruh pertandingan secara langsung, para penggemar memerlukan beberapa langganan dari penyedia layanan yang berbeda. Berikut saluran yang menayangkan pertandingan Gala.
Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan layanan streaming?
Menyaksikan Galatasaray Istanbul di Süper Lig, Liga Champions, dan Türkiye Kupasi secara langsung di televisi dan layanan streaming
Süper Lig Turki tidak ditayangkan di televisi gratis di Jerman. Penyedia layanan besar seperti DAZN atau Sky tidak memiliki hak siar liga Turki. Hak tersebut justru dimiliki secara eksklusif oleh beIN Sports.
Meski demikian, pertandingan-pertandingannya tetap dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui penyedia layanan Digiturk Euro, yang menyalurkan siaran beIN Sports. Untuk menyaksikannya, penggemar memerlukan langganan Digiturk Euro termasuk paket olahraga, yang tersedia seharga 119 euro per tahun.
Namun, ada satu penyedia layanan lain: pertandingan utama Liga Champions setiap Selasa ditayangkan secara eksklusif di Amazon Prime Video.
Mulai musim 2027/28 hingga dan termasuk musim 2030/31, sebagian besar hak siar Liga Champions berada di tangan Paramount+, sedangkan DAZN tidak mendapatkan hak siar.
Di Jerman, saat ini pertandingan Türkiye Kupasi tidak disiarkan di televisi gratis maupun melalui layanan streaming. Dengan demikian, pertandingan Galatasaray juga tidak dapat disaksikan secara langsung di televisi gratis
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Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan layanan streaming? Profil klub
|Didirikan
|1 Oktober 1905
|Gelar juara liga
|25
|Gelar juara piala
|19
|Gelar Liga Champions
|0
|Pemain dengan penampilan terbanyak
|Bülent Korkmaz