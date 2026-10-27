Klub pemegang gelar juara terbanyak di Turki itu tidak hanya ingin kembali menempati posisi teratas di Süper Lig. Mereka juga memburu gelar di kompetisi lain. Namun, untuk menyaksikan seluruh pertandingan secara langsung, para penggemar memerlukan beberapa langganan dari penyedia layanan yang berbeda. Berikut saluran yang menayangkan pertandingan Gala.

Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan layanan streaming?

Menyaksikan Galatasaray Istanbul di Süper Lig, Liga Champions, dan Türkiye Kupasi secara langsung di televisi dan layanan streaming

Süper Lig Turki tidak ditayangkan di televisi gratis di Jerman. Penyedia layanan besar seperti DAZN atau Sky tidak memiliki hak siar liga Turki. Hak tersebut justru dimiliki secara eksklusif oleh beIN Sports.

Meski demikian, pertandingan-pertandingannya tetap dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui penyedia layanan Digiturk Euro, yang menyalurkan siaran beIN Sports. Untuk menyaksikannya, penggemar memerlukan langganan Digiturk Euro termasuk paket olahraga, yang tersedia seharga 119 euro per tahun.

Pertandingan Galatasaray di Liga Champions UEFA pada musim 2025/26 di Jerman terutama dapat disaksikan melalui DAZN. Layanan streaming tersebut dikenal sebagai "rumah Liga Champions" dan menayangkan sekitar 90 persen dari seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai siaran pertandingan tunggal maupun dalam format konferensi yang populer. Bagi penggemar juara Turki itu, DAZN menjadi pilihan utama untuk menyaksikan penampilan Gala di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa secara langsung.

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Pertandingan berikutnya KSP Super Lig 13.00 GAL

Namun, ada satu penyedia layanan lain: pertandingan utama Liga Champions setiap Selasa ditayangkan secara eksklusif di Amazon Prime Video.

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Mulai musim 2027/28 hingga dan termasuk musim 2030/31, sebagian besar hak siar Liga Champions berada di tangan Paramount+, sedangkan DAZN tidak mendapatkan hak siar.

Di Jerman, saat ini pertandingan Türkiye Kupasi tidak disiarkan di televisi gratis maupun melalui layanan streaming. Dengan demikian, pertandingan Galatasaray juga tidak dapat disaksikan secara langsung di televisi gratis

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Galatasaray Istanbul, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Gala secara langsung di televisi dan layanan streaming? Profil klub