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Osimhen GalatasarayGetty
GOAL

Diterjemahkan oleh

Galatasaray dikabarkan bernegosiasi dengan peminat Victor Osimhen - dan menetapkan batas maksimal untuk transfer besar ini

Super Lig
Transfers
Galatasaray vs Corum FK
Galatasaray
Corum FK
V. Osimhen

Saat Süper Lig terus memoles citranya, sekaligus potensi olahraganya, dengan para bintang besar, seorang nama besar kemungkinan akan segera berpisah.

Klub top Arab Saudi Al Hilal, menurut informasi dari pakar transfer Sacha Tavolieri, telah menanyakan Osimhen kepada Galatasaray. Menurut laporan tersebut, pemegang rekor gelar juara Turki itu siap melepas penyerang tajam asal Nigeria tersebut dengan harga 65 juta euro.

Namun, ada dua syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi: Al Hilal harus lebih dulu membujuk Osimhen agar mau pindah, selain itu legenda lini serang Real Madrid Karim Benzema tampaknya juga harus memberi ruang di klub yang telah 19 kali menjadi juara itu.

Mantan pemain Wolfsburg, Osimhen, baru bergabung secara permanen dari SSC Napoli ke Istanbul pada musim panas 2025, setelah sebelumnya berselisih dengan klub Italia itu dan kemudian tampil meyakinkan selama masa peminjaman di Turki.

Belakangan, sejumlah bintang internasional besar mengikuti jejak Osimhen ke Süper Lig. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor setelah hengkang dari Liverpool, rival Galatasaray, Fenerbahce, pada Rabu mengumumkan transfer Romelu Lukaku dari Napoli.

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