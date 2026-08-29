Galatasaray bangkit dari ketertinggalan dan meraih kemenangan kedua beruntun di Süper Lig

Galatasaray pada Sabtu meraih kemenangan keduanya musim ini. Cim Bom sempat tertinggal 0-1 di kandang sendiri melawan Göztepe, tetapi keadaan dibalikkan berkat Davinson Sánchez, Gabriel Sara, dan Victor Osimhen menjadi kemenangan susah payah 3-2. Galatasaray kini mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan, sedangkan Göztepe memulai musim dengan mengecewakan dengan satu poin dari tiga laga.

Galatasaray, yang masih belum diperkuat rekrutan bintang Rafael Leão, tertinggal setelah seperempat jam ketika André Henrique meneruskan bola dari sepak pojok ke tiang jauh, tempat Novatus Miroshi yang sigap menyarangkan bola: 0-1.

Seperempat jam kemudian, Sánchez mencetak gol penyeimbang, meski ia nyaris tidak menyadarinya. Mantan pemain Ajax itu mendapatkan bola yang disundul pemain Göztepe ke arahnya dan membuat arah bola berubah dengan sempurna: 1-1.

Setelah jeda, Galatasaray juga berbalik unggul. Roland Sallai mengirim umpan datar kepada Osimhen, yang memberi Sara ruang dengan sontekan tumit ala Henk Veerman. Pemain Brasil itu mencetak gol: 2-1.

Lewat penalti yang dituntaskan Victor Osimhen, Galatasaray memperlebar keunggulan menjadi dua gol, tetapi pertandingan belum selesai. Juan membuat skor menjadi 3-2 dan karena gol 4-2 Osimhen tak lama kemudian dianulir karena offside, skor pun tetap 3-2.



