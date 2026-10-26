Bintang Barcelona asal Spanyol, Lamine Yamal, melanjutkan koleksi penghargaan individunya setelah dinobatkan sebagai peraih Trofi Kopa untuk pemain muda terbaik di bawah 21 tahun untuk tahun 2026, dalam acara Ballon d'Or yang digelar pada Senin malam di ibu kota Inggris, London, menambah pencapaian baru dalam perjalanan luar biasanya, sekaligus menegaskan posisinya di antara talenta-talenta muda terdepan dalam sepak bola dunia.

Yamal, yang berusia 19 tahun, berhasil mempertahankan penghargaan tersebut untuk tahun ketiga berturut-turut, mengungguli sejumlah talenta muda paling menonjol dalam sepak bola Eropa, dalam sebuah pencapaian yang mencerminkan perkembangannya yang terus berlanjut dan pengaruhnya yang besar bersama Barcelona dan timnas Spanyol.

Usai menerima penghargaan tersebut, bintang Barcelona itu mengungkapkan kebahagiaannya atas pencapaian ini, dengan mengatakan: "Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk berada di sini hari ini, dan menerima penghargaan ini. Ini adalah tahun ketiga, dan saya sangat senang bisa terus memenangkan penghargaan-penghargaan ini."

Ucapan Yamal tidak hanya sebatas merayakan pencapaian pribadinya, karena ia menyempatkan diri untuk memuji rekan setimnya di Barcelona, Pau Cubarsi, seraya mengungkapkan harapannya agar ia bisa hadir di acara tersebut, dan menegaskan bahwa ia layak memenangkan penghargaan itu.

Yamal mengatakan: "Hal pertama yang ingin saya katakan adalah saya berharap rekan setim saya Pau Cubarsi bisa bersama kami malam ini, karena saya rasa penghargaan ini seharusnya menjadi miliknya, dia benar-benar layak mendapatkannya. Dia terus menampilkan level yang luar biasa sejak lama, dan saya benar-benar berharap dialah yang memenangkan penghargaan ini."

Di penghujung sambutannya, Yamal menyampaikan terima kasih kepada Barcelona dan timnas Spanyol, serta kepada semua orang yang telah membantunya mencapai tahap ini dalam perjalanan kariernya, seraya menegaskan bahwa ambisinya tidak berhenti pada pencapaian yang telah ia raih hingga saat ini.

Ia menjelaskan: "Saya ingin berterima kasih kepada klub saya, timnas saya, dan semua orang yang telah membantu saya sampai ke sini. Dan sekarang saya harus terus bekerja dan berusaha keras, demi mencoba meraih lebih banyak gelar kolektif dan penghargaan individu seperti penghargaan ini."

Penobatan Yamal dengan Trofi Kopa datang menyusul musim yang istimewa bersama Barcelona dan timnas Spanyol, di mana ia memainkan peran penting dalam keberhasilan yang diraih kedua tim tersebut, berkat kualitas teknisnya dan pengaruhnya dalam laga-laga besar.

Di level internasional, Yamal berkontribusi dalam perjalanan timnas Spanyol menuju gelar Piala Dunia 2026, setelah timnas Spanyol mengungguli Argentina dengan satu gol tanpa balas dalam laga final, menambah pencapaian dunia baru ke dalam catatan partisipasi internasionalnya.

Sementara di level klub, bintang Barcelona itu turut berkontribusi dalam penobatan timnya meraih gelar La Liga dan Piala Super Spanyol selama musim 2025-2026, melanjutkan kehadiran berpengaruhnya bersama tim Catalan tersebut, dan memperkuat posisinya sebagai salah satu elemen paling menonjol dalam proyek masa depan klub.

Dengan penobatan ini, Yamal menambahkan penghargaan baru ke dalam catatan individunya, di saat ia terus berupaya memadukan kilau pribadi dengan meraih lebih banyak gelar kolektif, di tengah harapan besar untuk melanjutkan perjalanan suksesnya bersama Barcelona dan timnas Spanyol.











