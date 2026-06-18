"Gakpo, Summerville, dan Malen tidak kalah hebatnya dari Gyökeres dan Isak"

Tim nasional Belanda akan memainkan pertandingan grup keduanya di Piala Dunia pada 20 Juni. Lawannya, Swedia, mengawali perjalanan di Grup F dengan gemilang pada Senin lalu berkat kemenangan 5-1 atas Tunisia, yang sebagian besar berkat kontribusi dua penyerang andalannya, Viktor Gyökeres dan Alexander Isak. Menurut Gianni Zuiverloon dari podcast Building Bridges, para penyerang Oranje tidak kalah hebat dari para bintang Liga Premier tersebut.

Sementara timnas Belanda gagal mengalahkan Jepang (2-2), Swedia justru memulai turnamen ini dengan luar biasa. Pelatih kepala Graham Potter memilih menempatkan Isak dan Gyökeres sebagai duo penyerang utamanya, dan keputusan itu terbukti tepat.

Penyerang Liverpool, Isak, mencetak satu gol dan memberikan dua assist, sementara penyerang Arsenal, Gyökeres, mencetak satu gol dan mencatatkan satu assist. Dengan demikian, mereka sekali lagi membuktikan status mereka sebagai penyerang kelas dunia, yang menurut banyak orang tidak dimiliki oleh Oranje.

"Saya rasa para pemain di timnas Belanda mungkin memiliki kualitas yang sama. Di lini depan, ya," kata mantan pemain Feyenoord Zuiverloon dalam perbincangan dengan pembawa acara Bas van Veenendaal. "Hanya saja, Anda harus mengirim mereka ke lapangan dengan instruksi yang tepat."

"Dan instruksi di tim Swedia adalah: 'have fun. Nikmati permainan dan lakukan apa yang kamu bisa.' Dan saya rasa jika hal itu juga diterapkan di timnas Belanda... Saya tidak berpikir Gakpo, Summerville, dan Malen kalah dari para pemain Swedia lainnya."

“Hanya saja, pola pikir yang mereka bawa saat masuk ke lapangan itu berbeda. Saya rasa Memphis masih merupakan penyerang yang sangat bagus, dan Malen sedang dalam performa terbaiknya. Hanya saja, kamu harus memanfaatkannya dengan cara yang tepat.”

“Dan ada juga Brobbey, yang benar-benar tidak boleh kita lupakan. Mereka adalah tipe pemain yang berbeda, begitulah kira-kira. Tapi saya rasa mereka tidak kalah,” kata Zuiverloon.

Selain itu, tim Oranje juga telah diperingatkan tentang Yasin Ayari. Gelandang Brighton & Hove Albion ini juga tampil gemilang dan mencetak dua gol jarak jauh yang indah melawan negara asalnya, Tunisia.