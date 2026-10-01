Media Jerman, BILD, pada Kamis malam mengungkap gaji seluruh pelatih tim nasional, sehingga gaji Xavi Hernández pun ikut terkuak.

Pelatih tim nasional dengan bayaran tertinggi di dunia adalah Carlo Ancelotti. Ia menerima sepuluh juta euro per tahun dari federasi Brasil.

Jumlah itu tiga juta euro per tahun lebih banyak dibanding peringkat kedua dalam daftar: Jürgen Klopp. Mantan manajer Liverpool itu menerima tujuh juta euro per tahun dari federasi Jerman.

Di posisi ketiga ada Mauricio Pochettino. Ia menerima 6,8 juta euro bersama Amerika Serikat. Ia diikuti Thomas Tuchel, yang mendapat bayaran enam juta euro di Inggris.

Di posisi kelima ada Luis de la Fuente. Pelatih juara Eropa dan dunia itu melihat lima juta euro masuk ke rekeningnya setiap tahun.

Di posisi keenam ada Jorge Jesus dari Portugal dengan gaji tahunan empat juta euro. Di belakangnya ada Zinedine Zidane, yang menerima 3,6 juta euro di Prancis.

Kemudian ada Xavi. Pelatih tim nasional Belanda itu menerima tiga juta euro setiap tahun dari KNVB dan dengan itu menempati peringkat kedelapan dalam daftar. Di posisi kesembilan dan kesepuluh masing-masing ada Lionel Scaloni dari Argentina dan Ralf Rangnick dari Austria.