Media Jerman, BILD, pada Kamis malam mengungkap besaran gaji semua pelatih tim nasional, sehingga gaji Xavi Hernández pun ikut tersingkap.

Pelatih tim nasional dengan bayaran tertinggi di dunia adalah Carlo Ancelotti. Ia menerima sepuluh juta euro per tahun dari federasi Brasil.

Jumlah itu tiga juta euro per tahun lebih banyak daripada sosok di posisi kedua dalam daftar tersebut: Jürgen Klopp. Mantan manajer Liverpool itu menerima tujuh juta euro per tahun dari federasi Jerman.

Di posisi ketiga ada Mauricio Pochettino. Ia menerima 6,8 juta euro bersama Amerika Serikat. Ia diikuti Thomas Tuchel, yang menghasilkan enam juta euro bersama Inggris.

Di peringkat kelima ada Luis de la Fuente. Pelatih juara Eropa dan dunia itu melihat lima juta euro masuk ke rekeningnya setiap tahun.

Di posisi keenam ada Jorge Jesus dari Portugal dengan gaji tahunan empat juta euro. Di belakangnya ada Zinedine Zidane, yang menghasilkan 3,6 juta euro bersama Prancis.

Kemudian ada Xavi. Pelatih timnas Belanda itu menerima tiga juta euro setiap tahun dari KNVB dan menempati peringkat kedelapan dalam daftar tersebut. Di posisi kesembilan dan kesepuluh masing-masing ada Lionel Scaloni dari Argentina dan Ralf Rangnick dari Austria.