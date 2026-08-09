Gaji tinggi dan promosi cepat: detail baru dalam kasus "kekasih gelap Infantino"

Gianni Infantino, presiden Federasi Sepakbola Internasional "FIFA", menghadapi tekanan yang semakin besar setelah terungkap bahwa seorang wanita, yang diduga menjalin hubungan dengannya selama masa kerjanya di Federasi Sepakbola Eropa "UEFA", menerima kompensasi finansial dari organisasi tersebut setelah kepergiannya.

Menurut surat kabar "The Telegraph" asal Inggris, wanita itu memperoleh sejumlah uang dengan angka enam digit, setelah adanya kesepakatan untuk meninggalkan UEFA, pada periode ketika Infantino menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Federasi Sepakbola Eropa.

Rincian penyelesaian dan pembayaran tersebut menimbulkan keresahan di dalam markas UEFA, di kota Nyon, Swiss.

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Para pejabat tinggi UEFA sedang mempertimbangkan untuk membuka penyelidikan atas 16 tahun yang dihabiskan Infantino di dalam organisasi tersebut, dengan keinginan untuk mengetahui bagaimana pembayaran itu diatur, serta apakah hubungan yang diduga itu memengaruhi keputusan perekrutan dan promosi selama masa jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal, di samping memeriksa perilakunya secara lebih luas sepanjang kariernya di federasi.

Menurut laporan tersebut, wanita itu diduga memperoleh promosi selama masa hubungannya yang diduga dengan Infantino, dan berpindah dari posisi pemula ke jabatan administratif yang lebih menguntungkan, dengan kenaikan gaji mencapai 30%.

Cepatnya peningkatan jenjang kariernya menimbulkan ketidaksenangan di dalam UEFA, sementara rincian kompensasi yang ia terima setelah kepergiannya tidak diketahui secara luas pada saat itu.

Campur Tangan Platini

Informasi menunjukkan bahwa Infantino kala itu menghadapi situasi sulit dari Michel Platini, presiden UEFA saat itu, yang menurut sumber-sumber menuntutnya untuk memilih antara dirinya dan wanita tersebut.

Persoalan ini berakhir dengan kesepakatan bahwa wanita itu meninggalkan UEFA, dengan imbalan menerima kompensasi finansial. Setelah kepergiannya, disebutkan bahwa UEFA juga menanggung biaya studinya (sekitar 45 ribu poundsterling per tahun) untuk memperoleh gelar Master di bidang Administrasi Bisnis "MBA", sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.

UEFA menegaskan, dalam sebuah pernyataan, bahwa mereka memang telah membayarkan sejumlah uang kepada wanita itu saat kepergiannya, serta mengakui bahwa mereka mengetahui adanya tuduhan terkait keberadaan hubungan antara wanita tersebut dan Infantino.

Federasi itu menambahkan bahwa mereka telah memperketat aturan-aturannya sejak saat itu "sejalan dengan standar yang berlaku di institusi-institusi modern kelas atas".

Sebaliknya, seorang juru bicara FIFA membantah keras tuduhan-tuduhan tersebut, dan mengatakan bahwa presiden Federasi Sepakbola Internasional "Gianni Infantino membantah keras klaim-klaim ini, dan hal itu sama sekali tidak benar", seraya menambahkan bahwa "segala sinyalemen tentang perilaku tidak pantas atau pelanggaran terhadap undang-undang maupun peraturan adalah pencemaran nama baik".