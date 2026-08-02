Menurut laporan jurnalis Turki ternama Yagiz Sabuncuoglu, Trabzonspor telah mengajukan tawaran yang sangat menggiurkan kepada Salah setelah pertemuan dengan agennya. Kontrak berdurasi dua tahun dengan gaji tahunan sebesar 17 juta euro disebut sudah ada di atas meja.

Salah pada dasarnya terbuka untuk menerima tawaran Trabzon dan melanjutkan kariernya di Turki. Disebutkan bahwa ia terlebih dahulu berdiskusi dengan keluarganya dan setelah itu ingin mengambil keputusan. Sementara itu, negosiasi antara klub papan atas Turki tersebut dan agen sang pemain ofensif dikabarkan sudah menjadi sangat konkret. Menurut Sabuncuoglu, pembicaraan juga mencakup bagian Salah dari penjualan jersey, dengan 20 hingga 25 persen untuk pihak pemain disebut sudah memadai.

Sementara itu, Trabzonspor tidak perlu membayar biaya transfer untuk Salah. Pemain asal Mesir itu telah mengakhiri kontraknya dengan Liverpool, yang sejatinya masih berlaku hingga 2027, setahun lebih cepat, dan pada musim semi kepergian lebih awalnya dari Anfield Road sudah diumumkan secara resmi. Karena itu, sejak 1 Juli Salah berstatus tanpa klub dan selain Trabzon ia juga memiliki beberapa opsi lain.

Berlabuh ke Trabzonspor? Kepindahan Mohamed Salah ke Besiktas batal terwujud

Klub-klub dari MLS dan Arab Saudi disebut tertarik, tetapi belakangan yang paling konkret justru dengan rival liga Trabzonspor, Besiktas. Pada pertengahan Juli, laporan media beredar bahwa Salah bahkan sudah nyaris merapat ke klub asal Istanbul tersebut. Tak lama kemudian, hal itu memang dikonfirmasi oleh presiden Besiktas Serdal Adali, namun pada saat yang sama ia menjelaskan bahwa masalah muncul dalam negosiasi.





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Disebutkan bahwa agen Salah secara mendadak menaikkan tuntutan komisinya, dan Besiktas tidak ingin serta tidak mampu memenuhinya. Beberapa hari lalu, direktur olahraga Besiktas Önder Özen kemudian menegaskan bahwa kemungkinan transfer Salah ke Bosporus untuk sementara tidak lagi dibahas. Tawaran yang disebut berada di angka gaji pokok 10 juta euro per tahun ditambah bonus 2 juta euro itu memang masih berlaku. Namun, tawaran tersebut tidak akan disesuaikan lagi dan pihak Salah kini harus mengambil langkah mendekati Besiktas agar pembicaraan bisa kembali dibuka dalam situasi tertentu.

Akankah Trabzonspor kembali bersaing di papan teratas dengan Mohamed Salah?

Namun, alih-alih negosiasi baru dengan Besiktas, kini justru transfer ke Trabzonspor yang tampaknya mengarah menjadi kenyataan. Di klub tradisional dari timur laut Turki itu, ada impian untuk kembali berbicara banyak di papan teratas empat tahun setelah gelar juara terakhir mereka sejauh ini pada 2022. Belakangan, Galatasaray menobatkan diri sebagai juara empat kali beruntun.

Pemain dengan kualitas seperti Salah tentu akan membantu Trabzon dalam upaya tersebut. Penyerang Mesir berusia 34 tahun itu ingin mencari tantangan baru setelah sembilan tahun di Liverpool dan masih bisa memberi banyak hal untuk sebuah tim. Salah membuktikannya di Piala Dunia, ketika ia membawa Mesir sebagai kapten ke babak 16 besar dan di fase tersebut nyaris menciptakan kejutan melawan Argentina, yang kemudian menjadi runner-up Piala Dunia. Dalam lima penampilannya di turnamen itu, Salah mencatatkan satu gol dan dua assist.