Menurut surat kabar Inggris tersebut, kelayakan finansial dari transfer sebesar itu sama sekali tidak menjadi kendala bagi klub London Utara tersebut. Pada Sabtu, The Athletic juga melaporkan bahwa Arsenal tengah mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran untuk Vinicius.

Situasi awal ini menyimpan banyak potensi panas: kontrak pemain Brasil berusia 26 tahun itu di klub raksasa Spanyol tersebut hanya tersisa 12 bulan. Meski pelatih kepala baru Madrid, Jose Mourinho, dengan tegas menolak kepergian para pemain kuncinya, The Gunners tampaknya siap mengerahkan segala cara untuk membawa pemain tim nasional Brasil itu ke Premier League.

Setelah nyaris gagal meraih kejayaan di kompetisi elite Eropa - Arsenal kalah dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions musim lalu - pelatih Mikel Arteta mencari kepingan terakhir untuk mewujudkan ambisi terbesar. Setelah periode transfer yang sejauh ini relatif terbatas dengan perekrutan pemain sayap Christos Tzolis serta kiper Illan Meslier, kedatangan peraih dua gelar Liga Champions itu akan menjadi sinyal penting bagi para rival internasional.

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Berapa gaji Vinicius Junior saat ini di Real Madrid?

Langkah ini juga menegaskan perubahan struktural di tubuh The Gunners. Ketika Arteta mengambil alih jabatan pelatih pada 2019, salah satu tugas utamanya adalah melepas para pemain dengan gaji besar seperti Mesut Ozil dan Pierre-Emerick Aubameyang, yang masing-masing menerima lebih dari 350.000 pound sterling (kini hampir 410.000 euro) per pekan.

Kini klub kembali berinvestasi secara terarah pada kualitas kelas dunia: baru pada awal tahun ini Bukayo Saka memperpanjang kontraknya dengan peningkatan gaji menjadi sekitar 427.000 euro per pekan, dengan kenaikan tahunan. Untuk meyakinkan Vinicius agar mau pindah, Arsenal harus melampaui gajinya saat ini di Real yang setara sekitar 468.000 euro per pekan.

Direktur olahraga Andrea Berta dan Arteta sebelumnya menelusuri beberapa opsi untuk memperkuat sektor sayap. Nama Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain juga dibahas secara intensif. Namun, karena untuk pemain Prancis itu diminta biaya transfer sekitar 150 juta euro dan Liverpool juga menunjukkan minat, sejauh ini belum ada klub yang mengambil langkah konkret.

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Latar belakang panas antara Mourinho dan Vinicius

Dari pihak Madrid, pendekatan tersebut kabarnya disambut dengan ketidakpahaman. Presiden Florentino Perez biasanya tidak melepas pemain kunci yang sedang berada di masa terbaiknya. Mourinho juga sangat memasukkan sang penyerang ke dalam rencananya.

Hubungan keduanya di masa lalu sama sekali tidak dianggap bebas konflik: selama masa Mourinho di Benfica, keduanya sempat berselisih secara terbuka, saat sang pelatih mengkritik gestur selebrasi sang penyerang. Insiden itu beririsan dengan penghinaan rasistis terhadap Vinicius oleh Gianluca Prestianni, yang kemudian oleh UEFA dijatuhi larangan bermain enam pertandingan karena pernyataan homofobik.

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Masih belum ada kesepakatan antara Real Madrid dan Vinicius Junior

Kontrak Vinicius di Madrid akan berakhir pada musim panas 2027, sehingga ia bisa pindah secara gratis pada saat itu. Real ingin menghindari skenario ini dengan segala cara - idealnya dengan perpanjangan kontrak bersama pemain sayap yang nilai pasarnya saat ini berada di angka 140 juta euro. Namun, meski negosiasi sudah dimulai sejak berbulan-bulan lalu, masih belum ada kesepakatan.

Tim asuhan Arteta akan memulai pramusim pada Sabtu mendatang dengan laga uji coba melawan Girona. Setelah itu akan ada pertandingan kontra Real Betis, Borussia Dortmund, dan Como, sebelum ujian kompetitif pertama tersaji pada 16 Agustus di Community Shield melawan Manchester City.