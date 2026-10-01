Sementara Julian Nagelsmann menerima gaji yang diperkirakan sebesar enam juta euro per tahun sebagai pelatih tim nasional dan setelah pemutusan kontrak yang semula berlaku hingga 2028 disebut-sebut menerima pesangon sekitar tujuh juta euro, penggantinya Klopp kini berada di atas angka itu dengan gaji tahunan tujuh juta euro dan dengan demikian memuncaki peringkat historis pelatih timnas Jerman.

Dalam perbandingan pelatih tim nasional di seluruh dunia, pria 59 tahun itu menurut laporan tersebut menempati posisi kedua. Pemuncak daftar pemasukan yang tak tersaingi adalah pria Italia Carlo Ancelotti. Pria 67 tahun itu mengakhiri kiprahnya di Real Madrid pada Mei 2025 untuk mengambil alih Selecao Brasil. Di klub Los Blancos, Ancelotti menghasilkan hingga 11 juta euro per tahun, sedangkan di Brasil gajinya disebut berada di kisaran 10 juta euro.

Di belakang Ancelotti dan Klopp, ada pelatih AS Mauricio Pochettino dengan 6,8 juta euro serta Thomas Tuchel dari Inggris dengan enam juta euro. Luis de la Fuente dari Spanyol menaikkan gajinya setelah menjuarai Piala Dunia dari sebelumnya dua juta menjadi kini lima juta euro. Pelatih juara dunia Argentina Lionel Scaloni menghasilkan 2,3 juta euro, sementara pelatih tim Austria asal Jerman Ralf Rangnick berada di angka dua juta euro.

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Jürgen Klopp menerima jauh lebih sedikit sebagai pelatih timnas Jerman dibanding saat di Red Bull

Bagi Klopp, kepindahan ke DFB juga berarti kemunduran secara finansial dibandingkan pos-pos sebelumnya. Di Red Bull, ia sebelumnya menerima sekitar 12 juta euro sebagai kepala sepak bola global, sedangkan di Liverpool gaji pokoknya terakhir berada di angka 18 juta euro.

Dengan demikian, ia bukan satu-satunya pelatih bintang yang menerima lebih sedikit sebagai pelatih tim nasional. Zinedine Zidane dari Prancis kini mengantongi 3,6 juta euro - di Real Madrid dulu angkanya 12 juta. Jorge Jesus dari Portugal kini menerima empat juta euro setelah sebelumnya memperoleh 12 juta euro di Al-Nassr.

Sementara itu, para pelatih lawan Jerman di Nations League tertinggal jauh dari pendapatan Klopp: pelatih timnas Belanda Xavi menghasilkan tiga juta euro, Ivan Jovanovic dari Yunani berada di angka 900.000 euro, dan Veljko Paunovic dari Serbia menerima 650.000 euro per tahun.