Gaji fantastis: terungkap detail kontrak Roberto Martinez dengan timnas Arab Saudi

Laporan media mengungkap rincian kesepakatan yang dicapai Federasi Sepak Bola Arab Saudi dengan pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez, mantan pelatih kepala timnas Portugal, untuk menukangi tim nasional utama pada periode mendatang.

Sejumlah laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Federasi Arab Saudi telah sepakat dengan Martinez untuk menukangi Arab Saudi, 3 bulan sebelum dimulainya turnamen Piala Asia 2027.

Laporan-laporan tersebut memicu kemarahan publik Arab Saudi, terutama setelah pelatih asal Yunani, Georgios Donis, sukses membawa timnas meraih gelar juara Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27".

Surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat" mengungkap detail baru terkait kesepakatan dengan Roberto Martinez, dengan menegaskan bahwa kesepakatan itu sebenarnya telah terjadi sebelum dimulainya turnamen Piala Teluk Arab bulan lalu.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Matt Crocker, direktur teknik di Federasi Sepak Bola Arab Saudi, telah sepakat dengan Martinez untuk menukangi tim nasional utama selama 4 tahun ke depan, dengan gaji tahunan senilai 13 juta euro.

Berdasarkan kesepakatan ini, pelatih asal Spanyol itu akan memiliki wewenang tertinggi di timnas Arab Saudi hingga berakhirnya turnamen Piala Dunia 2030 di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

Namun, kesepakatan ini bisa saja diabaikan setelah kemenangan Donis bersama timnas Arab Saudi di turnamen Teluk, di mana masa depannya bersama Arab Saudi akan dievaluasi ulang sebelum dimulainya turnamen Asia.

Perlu diingat bahwa edisi ke-19 turnamen Piala Asia akan digelar di Kerajaan Arab Saudi, tepatnya di Riyadh, Jeddah, dan Khobar, selama periode 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan.

Timnas Arab Saudi berambisi meraih gelar juara Asia untuk kali keempat dalam sejarahnya, dan yang pertama setelah absen panjang selama 30 tahun, sejak terakhir kali meraihnya pada 1996.