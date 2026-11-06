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Harry Kane resmi memastikan masa depannya bersama Bayern Munich untuk jangka panjang setelah menandatangani perpanjangan kontrak bernilai sangat besar di Allianz Arena. Kapten Inggris itu bakal menjadi pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah sepakbola Jerman, sementara Bayern mengerahkan segala upaya untuk mempertahankan pemain andalannya.

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Paket finansial pemecah rekor di Munich

Kane telah resmi berkomitmen untuk bertahan di Bayern dalam jangka panjang dengan menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun yang akan membuat penyerang produktif itu tetap berada di Allianz Arena hingga Juni 2029. Kesepakatan bersejarah ini tidak mencakup klausul pelepasan, sehingga raksasa Bundesliga tersebut memegang kendali penuh atas masa depan pemenang Ballon d'Or saat ini. Dengan mengamankan kesepakatan ini, pemegang rekor gelar juara Jerman itu mengirimkan pesan tegas kepada klub-klub elite Eropa lainnya mengenai kekuatan finansial dan ambisi olahraga mereka.

Rincian finansial kesepakatan ini sungguh mencengangkan dan menjadikan pemain berusia 33 tahun itu sebagai penerima bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Menurut laporan investigasi dari Sky Germany, Kane akan menerima gaji tahunan bruto lebih dari €30 juta jika bonus berbasis performa turut dihitung. Bonus-bonus besar tersebut dilaporkan terkait dengan raihan trofi Bundesliga, keberhasilan melaju jauh di Liga Champions, penghargaan individu seperti Ballon d'Or lainnya, serta target gol dan assist tertentu.

Bayaran fantastis ini menempatkan mantan penyerang Tottenham Hotspur tersebut di antara tiga pesepakbola dengan bayaran tertinggi di seluruh Eropa. Sejak tiba di Jerman pada 2023 dengan biaya transfer dasar €95 juta, Kane telah membuktikan bahwa setiap sen investasi itu sepadan. Ia mempertahankan tingkat produktivitas yang luar biasa dengan mencetak 156 gol dalam 161 penampilan kompetitif untuk klub. Selain penyelesaian akhirnya yang tajam, kontribusinya dalam menciptakan peluang juga sama pentingnya. Kapten Inggris itu telah menyumbang 41 assist selama berkarier di Bavaria sejauh ini.

Dreesen puji penyerang ‘terbaik dunia’

Jajaran petinggi Bayern secara terbuka menyatakan kesediaannya melampaui batas finansial demi membuat pemain bintangnya senang dan betah. Kepala eksekutif Jan-Christian Dreesen menjelaskan bahwa klub harus mendorong batas kemampuan finansialnya untuk merampungkan kesepakatan tersebut, tetapi menegaskan bahwa kualitas sang pemain menuntut komitmen sebesar itu. Keputusan ini mencerminkan strategi klub untuk mengerahkan seluruh sumber dayanya, yang dimulai ketika mereka membujuk Kane meninggalkan London Utara tiga tahun lalu, sebuah langkah yang mengubah peta sepakbola Jerman.

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“Tentu saja, jelas bahwa pemain terbaik dunia juga memiliki kontrak papan atas bersama kami,” kata Dreesen saat pengumuman kesepakatan tersebut. “Ini kontrak besar bagi kami untuk pemain besar. Tiga tahun lalu, itu adalah transfer terbesar yang pernah kami lakukan dalam skala ini. Saat itu kami mengatakan bahwa kami sedikit mengerahkan seluruh sumber daya kami. Namun, Harry sepadan dengan setiap sen yang kami keluarkan, dalam banyak hal.”

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Kane temukan rumah kedua

Bagi sang pemain, keputusan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Jerman didorong oleh kepuasan profesional dan kebahagiaan pribadi. Kane telah beradaptasi dengan lancar dengan kehidupan di Munich, dan keluarganya juga telah menetap dengan baik di ibu kota Bavaria itu. Sang penyerang mengungkapkan kecintaannya yang mendalam kepada para suporter serta arah klub saat ini di bawah arahan pelatih kepala Vincent Kompany. Motivasi utamanya tetap memburu trofi bersama tim, yang menjadi cerita utama dalam perpindahan kariernya.

“Saya merasa seperti di rumah sendiri di FC Bayern: saya mencintai klub ini, para penggemarnya, kota Munich. Kami memiliki tim yang fantastis dan pelatih yang fantastis dalam diri Vincent Kompany,” kata Kane kepada kanal media internal klub setelah menandatangani perpanjangan kontrak. “Saya sangat bangga menjadi bagian dari klub ini. Seluruh keluarga saya sangat bahagia di sini, saya ingin bertahan, kini saya menantikan masa depan dan ingin memenangi lebih banyak gelar bersama klub hebat ini.”

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Penegasan ambisi di Bundesliga

Perpanjangan kontrak Kane menjadi dorongan besar bagi profil internasional Bundesliga, dengan mempertahankan salah satu sosok paling dikenal dalam olahraga dunia sebagai daya tarik utama liga tersebut. Dengan menutup kemungkinan kepergian Kane dengan biaya murah atau melalui klausul pelepasan, Bayern telah melindungi aset paling berharganya selama sang pemain memasuki usia senior. Tidak adanya opsi perpanjangan lebih lanjut dalam kontrak hingga 2029 itu menunjukkan bahwa ini bisa menjadi kontrak besar terakhir dalam karier gemilang Kane di level tertinggi sepakbola Eropa. Ketika Bayern bersiap menghadapi rangkaian pertandingan krusial di kompetisi domestik dan Eropa, tuntasnya urusan kontrak Kane menghilangkan potensi gangguan fokus.