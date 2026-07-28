Seperti diungkapkan Pini Zahavi, agen sang striker, dalam wawancara dengan portal olahraga Polandia WP SportoweFakty, Lewandowski sempat menerima tawaran yang sangat menggiurkan dari klub Arab Saudi yang tidak disebutkan namanya pada awal 2026, yang pada awalnya juga ingin ia terima.

"Benar, Robert ingin pergi ke Arab Saudi. Kami juga tahu bahwa ada banyak uang menunggu kami di sana," jelas Zahavi, yang blak-blakan soal angka yang ditawarkan. Sang striker disebut akan menandatangani kontrak selama dua tahun dan menerima jumlah fantastis sebesar 200 juta euro (100 juta euro per tahun).

Pada akhirnya, Lewandowski disebut memutuskan untuk tidak menerima tawaran itu dan tetap bertahan di FC Barcelona. Baru ketika menit bermainnya bersama klub Catalan itu semakin berkurang dan pelatih Barca Hansi Flick tidak lagi bisa memberinya jaminan tampil reguler sebagai starter, keinginannya untuk pindah semakin menguat.

"Mereka tidak bisa memberi Robert jaminan sebagai starter, yang baginya lebih penting daripada uang. Deco dan Hansi punya visi lain untuk masa depan Robert di Barcelona, jadi sejak titik tertentu kami mulai memikirkan opsi lain," alasan Zahavi.

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Robert Lewandowski rayakan debut untuk Chicago Fire

Pada akhir Juni, Chicago Fire akhirnya mengumumkan mengontrak pemain tim nasional Polandia dengan 167 caps (89 gol) itu. Kontraknya di Barcelona memang sudah berakhir per 1 Juli, sehingga klub MLS tersebut tidak membayar biaya transfer kepada klub Spanyol itu.

Pada Mei, Lewandowski, yang total 14 kali menjadi juara liga di Jerman, Spanyol, dan Polandia serta menjuarai Liga Champions 2020 bersama FC Bayern, sudah menjelaskan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya. Sebelumnya, ia tersingkir bersama Polandia di playoff Piala Dunia melawan Swedia.

Di Chicago, pemain 37 tahun itu mengikuti jejak mantan rekan setimnya di Bayern, Bastian Schweinsteiger, yang bermain selama setahun di MLS mulai 2019. Lewandowski juga sudah menjalani debutnya untuk klub barunya - tetapi dalam kekalahan 2-3 dari Inter Miami, pemain Polandia itu tampil kurang menonjol.