Tiga kali bertemu di fase gugur, tiga kali berjaya. Seharusnya Liverpool tidak perlu merasakan #DoublePressure di hadapan Barcelona, tapi situasi di lapangan tidak selalu semanis masa lalu. Buat teman nonton laga seru ini, siapin #FeastDouble supaya kamu enggak tegang dan tetap #DoubleHappy! @wallsidn

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Apr 29, 2019 at 4:21pm PDT